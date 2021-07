Diablos Rojos del México se convierte en el segundo equipo en alcanzar 30 victorias durante la temporada

Los Diablos Rojos del México se convirtieron en el segundo equipo, primero de la Zona Sur, en alcanzar las 30 victorias en la campaña. Con marca de 8-1 (un empate) en sus últimos 10 partidos, además de tres triunfos consecutivos, los escarlatas extendieron su ventaja en la división.

Los Leones de Yucatán y El Águila de Veracruz registraron siete derrotas en sus 10 compromisos más recientes; sin embargo, ambos equipos permanecen en segundo y tercer lugar, respectivamente. Con récord de 23-24, los Olmecas de Tabasco se ubican en la cuarta posición.

Después de un sólido inicio en la temporada, donde se consolidaron en el liderato, los Pericos de Puebla cayeron al quinto sitio. Con nueve derrotas en fila, los dirigidos por Gerardo “Polvorita” Sánchez, quien sustituyó a Carlos Alberto Gastelum, poseen la peor racha en el circuito.

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara mantienen su dominio, al conseguir dos triunfos ante los Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano. La franquicia de expansión ha concretado el mejor porcentaje de victorias (.744) y el mejor diferencial de carreras (+111) en 2021.

A partir de pitcheo consistente, los Toros de Tijuana persiguen la marca de los jaliscienses (32-11) en la recta final; una diferencia de 3.0 juegos separa a los fronterizos del primer puesto. Con una efectividad colectiva de 3.56, los comandados por Omar Vizquel encabezan la estadística.

A pesar de sumar dos descalabros en su visita a Guadalajara, tras 48 partidos, los Acereros de Monclova permanecen afianzados en la tercera posición. No obstante, los actuales campeones del circuito veraniego (29-19) son amenazados por los Saraperos de Saltillo (28-20).

Olmecas vs Tigres, Acereros vs Diablos, El Águila vs Pericos, Piratas vs Leones, Toros vs Mariachis, Guerreros vs Bravos, Saraperos vs Sultanes, Tecolotes vs Algodoneros y Rieleros vs Generales reanudarán esta tarde las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

atm