Eurocopa 2020: Así se jugarán los Octavos de Final; fechas y horarios

Este miércoles quedaron definidos los encuentros de los Octavos de Final de la Eurocopa 2020. Hoy, Alemania y Hungría repartieron puntos, al igual que Portugal y Francia, pues ambos partidos terminaron con marcador de 2-2, dejando sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda a los húngaros.

Es importante mencionar que de los 6 grupos avanzan los dos primeros puestos y los cuatro mejores terceros lugares. Así, Inglaterra vs. Alemania y Bélgica vs. Portugal se perfilan como los juegos más atractivos. Te compartimos las fechas y horarios de los Octavos de Final, que inician este sábado 26 de junio.

Octavos de Final de la Eurocopa 2020

La ronda eliminatoria comenzará el sábado con los partidos Gales vs. Dinamarca en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, e Italia vs. Austria en Wembley. Los cruces finalizarán el martes, de nuevo en el coliseo londinense, con Inglaterra vs. Alemania y Suecia vs. Ucrania, en Hampden Park.

Sábado 26 de junio

Gales vs. Dinamarca a las 11:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Italia vs. Austria a las 14:00 horas

Domingo 27 de junio

Paises Bajos (Holanda) vs. República Checa a las 11:00 horas

Bélgica vs. Portugal a las 14:00 horas

Lunes 28 de junio

Croacia vs. España a las 11:00 horas

Francia vs. Suiza a las 14:00 horas

Martes 29 de junio

Inglaterra vs. Alemania a las 11:00 horas

Suecia vs. Ucrania a las 14:00 horas

