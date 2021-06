Piden a empresarios invertir en el deporte mexicano

La iniciativa privada tiene una oportunidad de ver resultados plausibles en la sociedad, si se vincula a estrategias de inversión y desarrollo en el deporte, según el ex nadador Dieter Holtz, presidente de Upfield México y CEO para el Norte de América Latina.

“La mayoría de la Iniciativa Privada no entiende el gran beneficio al atleta y la cohesione social que se logra porque ellos son grandes ejemplos de vida para que niños y jóvenes se desarrollen en un ambiente no solo competitivo, en especial de aspiración y de gran beneficio porque crean el ambiente para hacer un trabajo conjunto y en equipo para apoyar y hacer un trabajo de beneficio no solo para los atletas, sino para toda la sociedad; falta conciencia, civismo, conocimiento de lo que los atletas amateurs hacen y logran; apoyarlos conlleva un beneficio mutuo para las marcas y para el desarrollo social de México”, explicó el ex seleccionado nacional, quien representó a México en eventos de ciclo olímpico como Juegos Centrocaribeños, Juegos Panamericanos o Campeonatos Mundiales FINA.

Según Holtz, la mancuerna para desarrollar estas estrategias entre Iniciativa Privada y Deporte tienen éxito al establecer métricas de logros, rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos.

“Si existe una fórmula y para lograrla se necesita establecer una gran planificación y una buena estrategia gerencial en torno a esa planificación, para que entonces las marcas vean el futuro y la seriedad del proyecto”, agregó.

Ahora que Holtz se encuentra desde la trinchera de la Iniciativa Privada, en Upfield, compañía de alimentos de origen vegetal, dirige el apoyo a deportistas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos, al crear el grupo de 'Atletas Primavera', conformado por: las nadadoras artísticas, Subcampeonas Panamericanas, Nuria Diosdado y Joana Jiménez; las taekwondoínes, medallistas mundiales, Briseida Acosta y María Espinoza; la nadadora medallista centrocaribeña Melissa Rodríguez; además del para-taekwondoín, Campeón Mundial Juan Diego García.

“Me llena de energía y orgullo porque sabes que tienes una marca que te apoya para poner el nombre de México en alto. Es un incentivo grande para nosotros que quiero agradecerles va más allá de lo que necesites. Que sea una marca mexicana me da orgullo y el incluir a nuestros padres, familias y encontrar esta historia de cada atleta que es distinta y nos ha hecho llegar lejos es muy valioso”, consideró Nuria.

Mientras para Briseida Acosta, que hará su debut olímpico en Tokio 2020, coincide con los preceptos de la campaña. “La familia es mi mayor soporte, me gusta coincidir con los valores que fomentan, que se acercaran pensaran en mí para apoyarme es algo que les agradezco mucho”, expresó la sinaloense, al igual que su paisana, la triple medallista olímpica María Espinoza.

“Los Juegos Olímpicos para mí han sido el orgullo de representar a México y dar ese granito de arena al país para dar una motivación a todos, pero sobre todo a los jóvenes; podemos motivar a más personas con los preceptos y las enseñanzas que nos ha dado el deporte”, agregó Espinoza Espinoza.

Los seis seleccionados entre los Atletas Primavera crecen bajo el cobijo de que “Siempre hay una receta para comerte al mundo”, en donde ellos, además de su talento deportivo y enseñanzas en competencia, promoverán un estilo de vida y alimentación saludable; con deseo de hacer crecer al equipo.

“Creo que definitivamente es una intención que tenemos que ver cómo funciona, porque es un ganar-ganar: si la fórmula funciona, no vamos a escatimar… ojalá tengamos 100 o a 150 atletas, queremos fomentarlo y que funcione para todos los deportistas en un proyecto que pueda crecer”, agregó Holtz en videoconferencia realizada este martes, en la que se presentó a la primera generación de este equipo.

El apoyo económico es para el uso que cada atleta necesite: entrenamientos, viajes de competencia, compra de implementos, pago a equipo multidisciplinario específico u otra necesidad y tendrá vigencia hasta marzo de 2022.

Por: Katya López

