Pachuca elimina a las Chivas y va contra el América

El Pachuca clasificó a los cuartos de final del Torneo Guardianes 2021, tras derrotar 4-2 a las Chivas en el Estadio Hidalgo. Por segundo campeonato consecutivo, los dirigidos por Paulo Pezzolano superaron el repechaje de la Liga MX. Enfrentarán al América.

Después de remontar el encuentro, los Tuzos evitaron una nueva edición del clásico nacional en Liguilla, segunda en fila. En fase regular, el conjunto de Coapa consiguió la victoria sobre los hidalguenses en el Estadio Azteca, donde se impuso 2-0 en la Jornada 8.

Uriel Antuna abrió el marcador al minuto nueve. Con un disparo cruzado que superó a un descolocado Oscar Ustari, guardameta del equipo local, el mexicano concretó la primera anotación. El Rebaño Sagrado finalizó la primera mitad con la ventaja en el partido.

No obstante, en la parte complementaria se presentó la reacción del Pachuca. En jugada a balón parado (tiro de esquina), Oscar Murillo niveló las acciones tras rematar de cabeza. Posteriormente, en un mano a mano, Roberto de la Rosa definió para revertir la pizarra.

Al minuto 79, Murillo concretó su doblete, al nuevamente convertir de cabeza. Roberto de la Rosa también consolidó su segunda anotación del juego para sentenciar la eliminatoria. Uriel Antuna descontó con un gol de penalti en tiempo de compensación de la segunda mitad.

Además del América vs Pachuca, Cruz Azul vs Toluca, Puebla vs Atlas y Monterrey vs Santos complementan los cuartos de final que este lunes conoce las fechas y horarios.

Por: Redacción