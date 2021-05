NFL: Estos son los partidos más atractivos de la temporada; Tom Brady abrirá frente a Dallas

Se dio a conocer el calendario de la Semana 1 de la temporada 2021 de la NFL. Además, esta noche se liberará el rol de las semanas restantes, pero los rivales de cada equipo ya se conocen y te diremos cuáles son los partidos más relevantes y que, por ningún motivo, puedes perderte.

La primera noticia es que el campeón de la NFL, Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay abrirán frente a los Vaqueros de Dallas. El juego se disputará el jueves 9 de septiembre en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, a las 7:20 de la noche, tiempo del centro de México.

Además, tras el entorno que se vive en nuestro país por la pandemia de Covid-19, la NFL anunció que este año no habrá juego en el Estadio Azteca o en México y que se pasará para la temporada 2022.

Sobre los juegos fuera de Estados Unidos, sí hay dos que se confirmaron. Hablamos del Atlanta Falcons vs New York Jets, el domingo 10 de octubre y Jacksonville Jaguars vs Miami Dolphins, el domingo 17. Ambos juegos se celebrarán en el Estadio del Tottenham Hotspur, en Londres, Inglaterra.

Por último, es importante agendar los tres partidos del tradicional Thanksgiving Day, que se celebrará el jueves 25 de noviembre. Ahí se disputará el tradicional Detroit Lions vs Chicago Bears, Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders y New Orleans Saints vs Buffalo Bills.

Los mejores partidos de la temporada

Aunque será hasta esta noche cuando se anuncien las fechas, ya sabemos a qué equipo enfrentará cada franquicia. Por eso, te decimos cuáles son los diez juegos que no te puedes perder; además, claro de los que ya te mencionamos anteriormente:

10.- Los Angeles Rams vs Baltimore Ravens

9.- Detroit Lions vs Los Angeles Rams

8.- Green Bay Packers vs San Francisco 49ers

7.- Las Vegas Raiders vs. Pittsburgh Steelers

6.- Jacksonville Jaguars vs New York Jets

5.- Green Bay Packers vs Kansas City Chiefs

4.- Seattle Seahawks vs Pittsburgh Steelers

3.- Dallas Cowboys vs New England Patriots

2.- Tampa Bay Bucs vs Indianapolis Colts

1.- Tampa Bay Buccaneers vs. New England Patriots Tom Brady abrirá la temporada enfrentando a Dallas

