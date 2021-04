NFL: Tom Brady se burla e insulta un cambio de regla de la liga, conoce cuál

Al menos a un jugador de alto vuelo de la NFL realmente le disgusta el cambio de reglas de la NFL sobre los números de camiseta. El quarterback de los Buccaneers, Tom Brady, en su historia de Instagram publicada el jueves, criticó la regla que alivia las restricciones sobre los números de camiseta aprobados para las posiciones aprobadas el miércoles .

"¡¡Buena suerte intentando bloquear a las personas adecuadas ahora !!" Brady escribió en un pie de foto en una imagen. "Le hará mucho mal al football". Estas palabras las escribió en una tabla que mostraba los rangos aceptables de números de camiseta con la regla adoptada.

¿Qué establece la nueva regla?

Los quarterbacks, corredores y pateadores ahora pueden usar los números 1-19; los defensivos profundo son elegibles para usar 1-49; los corredores, receptores, alas cerradas, y receptores abiertos son elegibles para usar 1-49 y 80-89; los linieros ofensivos pueden usar 50-79; los linieros defensivos pueden usar 50-79 y 90-99; y llinebackers son elegibles para usar 1-59 y 90-99.

Brady continúo

En la siguiente imagen, Brady rodeó un párrafo de una noticia con "DUMB" en letras mayúsculas grandes arriba y agregó: "¿Por qué no dejar que el liniero use lo que quiera también? ¿Por qué tener números? Solo tener camisetas de colores ... ¿por qué no? usar el mismo número? ... DUMB "a continuación antes de etiquetar las cuentas verificadas de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL.

Noticias Relacionadas Justin Bieber es trolleado por Tom Brady con una FOTO en Twitter, ésta es la razón

El comentario de Brady sobre el bloqueo se refiere a los números de camiseta tradicionales que facilitan a los quarterbacks y entrenadores identificar las formaciones y los paquetes de de los oponentes.

Varios jugadores de renombre, incluido el esquinero de los Rams de Los Ángeles, Jalen Ramsey, y el profundo de los Chargers de Los Ángeles, Derwin James, ya han expresado su interés en cambiar sus números.

AV