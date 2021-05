¡México tiene boxeadora olímpica!

Con lágrimas, emoción y mucha gratitud, la medallista panamericana Esmeralda Falcón recibe la noticia de ser la primera mujer de México que subirá los tres escalones hacia el ring, la primera que se calzará los guantes y soltará sus mejores golpes en unos Juegos Olímpicos.

Este miércoles, la pugilista nacida en Xochimilco, Ciudad de México, recibió la confirmación de la Federación Mexicana de Boxeo de Aficionados como la primera representante del país que competirá en este deporte, en Tokio 2020+1.

“Me siento muy emocionada y le doy gracias a Dios por lo que me ha dado; Él ha sido misericordioso conmigo. Esto es un logro no solo para mi, para mi familia, porque este deporte nos ha unido muchísimo, nos ha enseñado a crecer como familia, a apoyarnos en las buenas y en las malas; hasta a tener un estilo de vida distinto”, comentó entre lágrimas Falcón Reyes.

Su padre, de oficio albañil, les mostraba a sus cuatro hijos películas de Bruce Lee y poco a poco en ella nació el amor por los deportes de combate; quiso hacer kung fu, pero por casualidad llegó al boxeo y descubrió que en sus puños se guardaba su más grande potencial y decidió detonarlo; aun cuando por un lado su padre la apoyaba pero por el otro su mamá lo veía como un peligro ante sus padecimientos de asma.

A punto de terminar sus estudios, Esmeralda dejó atrás los prejuicios por ser mujer y por su condición de salud, pero también su desarrollo académico y hoy sabe que todo ha valido la pena.

“Esta plaza es una recompensa a un conjunto de decisiones que tomé hace unos años. No me arrepiento de ninguna. En su momento dije que haría que valga la pena cada una de mis decisiones; este deporte me ha entregado mucho, pero también he tenido que soltar muchas cosas para forjar mi trayectoria deportiva; hoy es muy gratificante saber que soy la primera mujer mexicana en el boxeo de unos Juegos Olímpicos”, agregó Esmeralda, quien es además la primera mujer de nuestro país que se consagra con un título en Juegos Centrocaribeños, al ganar la presea de oro en los -60kg. durante la justa de Barranquilla 2018.

Falcón Reyes recibió la plaza luego de que la pandemia de COVID-19 impidió la realización del Torneo Preolímpico Continental que se realizaría a mediados de mayo; por lo que el Comité Olímpico Internacional determinó asignar, vía ranking mundial, los boletos a 16 mujeres de América que no estuvieran clasificadas y la mexicana fue acreedora al lugar, por estar entre las mejores 20 peleadoras del mundo.

Por Katya López Cedillo

