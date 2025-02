“No puedo dejar a mi perro aquí”: artista denuncia entre lágrimas que aerolínea no la dejó viajar con Bruno y le avisaron al final

Mónica Abascal es una joven artista que se hizo trending en redes sociales luego de que denunciara entre lágrimas que la aerolínea Air Canada no la dejaba viajar con su perrito a pesar de haber comprado el viaje con anticipación e informado que viajaría ocn su peludo..

“No puedo dejar aquí a mi perro”, explicó Mónica Abascal.

Mónica Abascal asegura que Bruno es muy tranquilo Foto: Instagram monica.abascal

Relató que ha viajado en varias ocasiones con su perrito “Bruno” en avión y que nunca tiene problemas e incluso en sus redes hay fotografías de ambos viajando en el mismo avión, ni siquiera lleva al perro en la cabina, explicó que extrañamente solo le sucede en el aeropuerto de la Ciudad de México (CDMX), el que más visitantes recibe en el país.

“Ahorre para comprarme ese boleto, no me lo pueden cambiar”, detallo Mónica Abascal.

En redes sociales circula este video, donde la joven, entre lágrimas, narra cómo Air Canada le impidió viajar con su perro.



A través de su cuenta de TikTok, comenta que, en ocasiones anteriores, ya había viajado sin problemas con su mascota.



Denuncia que no la dejaron viajar cono su perro y que en otros aeropuertos si se lo permiten

La mujer señala que le comentaron que Bruno no podía abordar el avión, que ella debía tomar por una cuestión laboral por lo que ella no podía dejar pasar el vuelo. Y que al llegar con varias horas de anticipación al aeropuerto porque sabe que en CDMX tienen unas reglas que parecieran diferentes le explicaron que su perrito no podía viajar en el maletero porque las temperaturas ponían en riesgo su vida, lo que ella entendió pero pidió que le dieran una solución y ellos le dijeron que llamara a una línea telefónica, pero ni ellos ni en el teléfono le brindaron ayuda u orientación.

“Estoy aquí hay 4 asesores y ninguno ayuda”, lamentó Mónica Abascal.

En sus redes hay fotografías de ambos viajando en el mmismo avión y en la zona de pasajeros Foto: Instagram monica.abascal

Mónica pidió el apoyo de los cibernautas para ejercer presión y también mostró la necesidad de que haya políticas publicas a favor del bienestar animal, pues son seres vivos y el que viajen en una cabina es una crueldad que pone en riesgo la vida de los animalitos, mientras que en otros aeropuertos es posible viajar con el animal de compañía en el mismo vuelo.

"Esto siempre pasa en la CDMX, en este aeropuerto siempre pasan este tipo de pen#$%", acusó Mónica Abascal. La artista tuvo que realizar el viaje sin su perrito Foto: Instagram monica.abascal

En sus redes sociales mostró una fotografía donde se aprecia que ella al final si tomo el avión pero sin su peludito, ya que escribió la leyenda “Bruno no pudo viajar conmigo”.

