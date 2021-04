Es seguro asistir a grandes eventos deportivos durante la pandemia?

Todavía no, pero hay formas de hacerlo más seguro si vas.

"Gritar, cantar, abrazar y, en general, expresar nuestro entusiasmo deportivo todavía no es la actividad más segura", señaló Jennifer Dowd, profesora asociada de salud de la población en la Universidad de Oxford y directora científica de Dear Pandemic , un sitio web que ofrece opiniones de expertos.

Si decide ir a un partido, los estadios al aire libre son más seguros que los estadios cubiertos, que no estarán tan bien ventilados. Los lugares que limitan la asistencia y requieren máscaras también son más seguros. Algunos equipos exigen prueba de vacunación o una prueba negativa para el coronavirus.

¿Qué evitar?

Una vez en el estadio, evite los bares, restaurantes y palcos cubiertos, dijo Dowd. “Los espacios que están en el interior con mucha gente comiendo y bebiendo sin máscaras todavía se encuentran entre los más riesgosos”, dijo.

Ir a un juego es mucho más seguro si está completamente vacunado, señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero la agencia aconseja usar máscaras en eventos deportivos llenos de gente, independientemente de si ha tenido sus vacunas.

La evidencia sobre la seguridad de los grandes juegos es mixta. La NFL dice que acogió de manera segura a 1.2 millones de fanáticos en 119 juegos durante la temporada 2020. Algunos estudios que aún no han sido examinados por expertos externos han llegado a conclusiones diferentes sobre si la temporada de fútbol provocó más infecciones. Los hallazgos del estudio no pueden ser seguros, ya que se basaron en tasas de enfermedad en los condados, no en investigaciones de rastreo de contactos.

El Dr. Peter Hotez, especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine en Houston, dijo que es probable que suficientes estadounidenses estén completamente vacunados en junio o julio para ver una disminución significativa en la transmisión del virus.

“El riesgo no se reducirá a cero”, dijo Hotez, pero disminuirá lo suficiente como para que los eventos deportivos, los restaurantes y las reuniones más grandes sean mucho más seguros.

El CDC ofrece orientación adicional para ayudar a los fanáticos del deporte a tomar decisiones a medida que continúa la pandemia, como consultar con los organizadores del evento sobre las medidas de seguridad que se están tomando. Un recordatorio importante: si tiene síntomas, está esperando el resultado de una prueba de virus o ha estado expuesto a alguien que está infectado, debe quedarse en casa, dicen los CDC.