Ricardo Ferretti confirma su salida de Tigres al final del Guard1anes 2021

Ricardo Ferretti puso punto final a los rumores y confirmó de viva voz este miércoles su salida como director técnico de Tigres al final del torneo Guard1anes 2021.

En conferencia de prensa previo al duelo de este fin de semana ante Chivas, el Tuca fue tajante y anunció lo que algunos medios de comunicación venían especulando desde la semana pasada.

“Sobre eso, no hay tema, más que, terminando, es definitivo (que no sigue). Y no voy a hacer más comentarios al respecto”, dijo Ferretti.