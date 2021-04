Liguilla Guardianes 2021: El escenario para la ÚLTIMA JORNADA del torneo; ¿qué necesita tu equipo para calificar?

La liguilla del Torneo Guardianes 2021 está muy cerca de llegar y muchos equipos están buscando la oportunidad de meterse de manera directa a los cuartos de final o al menos a la zona de reclasificación, lo cual es vital para pelear por un puesto en la Fiesta Grande.

Cuatro equipos son los que van de forma directa a cuartos de final. Cruz Azul y América ya aseguraron su boleto al tener 40 y 35 puntos, respectivamente, con lo que sólo quedan dos puestos para acceder de forma directa a la liguilla.

Tres equipos para dos puestos de cuartos de final

Santos Laguna tendrá un juego importante este lunes por la noche contra Pachuca, si gana se mete al tercer lugar general y estaría muy cerca de amarrar boleto directo, pero si empata o pierde se jugará todo en la última semana.

Puebla y Monterrey son dos escuadras que también pelean de forma directa el boleto a los cuartos de final. En la última jornada van contra Santos y Mazatlán, respectivamente, por lo que el duelo entre la Franja y los Guerreros podría ser vital para los boletos directos.

Estos son los equipos que pelean el repechaje

León, Toluca, Atlas, Chivas, Tigres, Gallos, Mazatlán, Xolos y hasta Pumas son las escuadras que se encuentran en disputa de un puesto en el repechaje y no sólo eso sino la oportunidad de recibir incluso ese partido en casa, por lo que será una jornada importantísima.

Habrá cuatro duelos fundamentales que van a marcar prácticamente el destino de la liguilla y de muchos de los que se juegan la reclasificación. Chivas vs Tigres, León vs Gallos, Monterrey vs Mazatlán y Pumas vs América que van a definir todo.

