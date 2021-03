Cepillín amaba el beisbol; así lo despiden sus Tigres de Quintana Roo: VIDEO

El beisbol mexicano también se encuentra de luto este lunes cuando se dio a conocer que Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, murió a los 75 años de edad, tras complicaciones de cáncer de columna vertebral que le fue diagnosticado hace poco.

El reconocido personaje de la televisión mexicana, también fue uno de los más famosos aficionados a los Tigres de Quintana Roo que en diversas ocasiones lo invitaron a lanzar la primera bola como un homenaje a su destacada carrera en el espectáculo

El fallecimiento de Cepillín ha entristecido a todo México, pues gracias a su talento y prolífica carrera se volvió toda una leyenda del espectáculo en México ganándose el amor de chicos y grandes a quienes marcó su infancia con sus famosas canciones.

Recordamos con cariño a un gran aficionado al beisbol y a @tigresqroficial uD83EuDD21??#Cepillín pic.twitter.com/jHkzxekDQx — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) March 8, 2021

En 2014, Cepillín se encargó del primer lanzamiento de un encuentro de los Tigres en Cancún.

"Me siento muy honrado por esta invitación que me han hecho los campeones Tigres, me encanta el beisbol, varias veces fue partícipe de los Juegos de Cómicos en el parque del Seguro Social de la Ciudad de México; y ahora gustoso de poderles acompañar el jueves en su estadio.

"Cuando los Tigres jugaban en la capital del país, les tome gran cariño, y por ello me dará mucha alegría portar este bonito jersey que me acaban de regalar", dijo Cepillín en junio de 2014 cuando la novena felina enfrentó a los Acereros de Monclova.

Esa tarde noche en el estadio Beto Ávila de Cancún, todas las canciones que se tocaron durante los tiempos muertos fueron éxitos de Cepillín.

AV