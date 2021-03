En Chivas visualizan crear una generación de Campeonísimas en la Liga MX Femenil

Al tomar los libros de historia de las Chivas, los capítulos de oro se escribieron con la era del Campeonísimo, el cual ganó 15 títulos en menos de una década. Estas proezas las quiere emular el club en la Liga MX Femenil, de la cual fue el primer monarca.

Edgar Mejía, actual técnico y ex campeón rojiblanco, tiene ese sueño. Si bien está en su mente el Clásico Nacional de este sábado ante el América, quiere que su proyecto emule la grandeza de futbolistas como don ‘Chava’ Reyes, ‘El Tigre’ Sepúlveda y ‘El Tubo’ Gómez.

“La tradición está ahí, no se puede olvidar, les he contado a las jugadoras que hubo grandes leyendas, no los conocen, pero yo se los menciono porque forjaron el escudo y las estrellas. Eso es una responsabilidad y saben lo que se trata, hay un fondo histórico muy importante en el país. Sabemos que somos el equipo del pueblo”, dijo este jueves ‘El Chore’.

Asimismo, pese a que la rivalidad en la categoría de mujeres va para cuatro años de existencia, el timonel tapatío indicó que estos clásicos son a todo o nada. Hasta el momento, Mejía no ha podido vencer a las Águilas en la Liga Rosa.

Este sábado, el Clásico Nacional se va a sostener en el Estadio Azteca, en el horario estelar de las 20:05 horas, algo que Carolina Jaramillo, mediocampista del Guadalajara, aplaude por la exposición mediática que pueden tener.

“Se habla mucho de que no hay igualdad entre hombres y mujeres, y esto habla muy de la Federación que nos esté otorgando este tipo de horarios. Es un crecimiento a la liga, porque a esa hora nos va ver mucha gente”, dijo Caro.

Para el cierre de la fase regular, las Chivas enfrentarán al América en la actividad de la Jornada 13, después su agenda continúa con rivales de alto calibre, pues se miden ante Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres.

“Es importante tener un buen cierre porque te ayuda a tener un buen desempeño en la Liguilla. El torneo pasado creo que nos pesó la segunda mitad de temporada, y eso nos llevó al mal cierre que tuvimos, esperemos que ahora sea diferente”, señaló Jaqueline Rodríguez, futbolista rojiblanca.

Por: J. Alexis Hernández

dhfm