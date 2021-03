México gana a Estados Unidos por la mínima y termina LÍDER INVICTO en el Preolímpico 2021: VIDEO

Un gol de Uriel Antuna cuando iba a terminar la primera mitad definió un encuentro muy cerrado entre México y Estados Unidos, en donde el Tricolor presentó varios cambios, pero le alcanzó para llevarse la victoria por 1-0 en el encuentro y con ello cerrar como líder del Grupo A del Preolímpico 2021 de la Concacaf.

México presentó un cuadro alternativo con varios cambios, en donde futbolistas como Sebastián Córdova no vieron acción después de que el técnico Jimmy Lozano no quiso arriesgar a su estrella para tenerlo listo el domingo, día en el que buscarán el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La escuadra tricolor tuvo la iniciativa en el arranque del encuentro, tratando de presionar desde su salida al conjunto rival, que poco a poco fue asentándose en el campo y tomando por momentos la posesión de la pelota.

Pero después, el partido cayó en una monotonía, en una disputa por el balón en mediocampo, en muchas imprecisiones y con muy pocos disparos a la portería de los dos equipos.

Fue hasta al minuto 21 que Uriel Antuna, en un espacio abierto, generó la más clara en un disparo lejano fue bien controlado por el portero David Ochoa.

Lo más lamentable del primer lapso fue la lesión en el codo del guardameta mexicano Luis Malagón, al minuto 36, que tuvo que salir del campo, cuando intentó cortar un centro por el lado izquierdo y cae mal a la hora de caer al césped.

Antuna cambió el destino del partido

Tras la lamentable baja, parecía que Estados Unidos controlaba el ímpetu del conjunto azteca enfriando las acciones en todos los sectores del terreno. Pero, al 44’, Antuna aprovechó muy bien el único descuido que tuvo el cuadro contrario en el fondo del campo, para robar el balón y sacar un gran disparo desde afuera del área para marcar el 1-0.

Aunque en los siguientes 45 minutos los dos equipos tuvieron más espacios para atacar, sus llegadas al arco enemigo fueron muy aisladas. El único elemento del conjunto mexicano que trató de hacer algo diferente y desequilibrar por el lado derecho, fue el mismo Antuna. Pero la mayoría de sus pases y centros llevaron destino equivocado.

El tricolor le dejó gran parte de la posesión del balón a su rival, que a pesar de poner varios elementos a la ofensiva, no le provocó muchas preocupaciones al arquero Sebastián Jurado.

Pese a que México cerró con fuerza en la búsqueda de una segunda anotación, el encuentro terminó con algunos roces y con poca claridad.

El rival del Tricolor saldrá este jueves de los duelos entre El Salvador vs Haití y Honduras vs Canadá. Los cuatro equipos del Grupo B están muy apretados y no hay un claro rival que pudiera tener el Tri para este domingo por la noche.

