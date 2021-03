Reeditan finales de la Champions: Estos son los duelos de Cuartos de Final

NYON, Suiza. La ronda previa a las semifinales serán de revancha el próximo 6 y 7 de abril. El sorteo puso en el camino al Real Madrid frente al Liverpool, equipo al que venció 3-1 en la final de 2018 para ampliar a 13 su récord de títulos continentales. Los ingleses, que obtuvieron el cetro europeo un año más tarde, viajarán a la capital de España para el partido de ida.

Mientras que el campeón defensor, el Bayern München se medirá al PSG, para repetir la final del pasado agosto en que los alemanes vencieron 1-0 al club francés; los teutones actuarán como locales en el primer duelo.

En la otra llave, el Manchester City inglés se medirá al Borussia Dortmund alemán, en un choque entre la mejor defensiva del torneo y el máximo goleador, Erling Haaland.

El City no ha recibido gol en siete partidos consecutivos y sólo ha concedido un tanto, a los 14 minutos de su primer compromiso de la fase de grupos, ante el Porto. Haaland, un delantero noruego de 20 años, suma 10 en el torneo.

Por su parte, el Porto, del mexicano Jesús Tecatito Corona se medirá con el Chelsea, aunque aún se desconoce si será en canchas neutrales, debido a las restricciones de viaje establecidas entre Portugal e Inglaterra por el coronavirus.

El ganador del Bayern vs. PSG se enfrenta en semis al de la llave del City vs. Dortmund; mientras que el vencedor del Madrid vs. Liverpool ante el Porto vs. Chelsea, en duelos ida y vuelta (27 y 28 de abril y el 4 y 5 de mayo).

PRÓXIMOS PARTIDOS

IDA

7 de abril / 14:00

Bayern vs. PSG

6 de abril / 14:00

Manchester City vs. Dortmund

6 de abril / 14:00

Real Madrid vs. Liverpool

7 de abril / 14:00

Porto vs. Chelsea

Y Europa League...

El Ajax, de Edson Álvarez, vs. Roma; Manchester United vs. Granada, Arsenal vs. Slavia y Dinamo vs. Villarreal (8 de abril).

AP

dza