Lucha Libre vive su primera sesión con aficionados en Guadalajara

Uno de los deportes que sufrió mucho a causa de la pandemia del Covid-19 es la lucha libre, la cual no pudo salir adelante durante un buen tiempo, después de que se prohibieron estos espectáculos a causa del semáforo rojo que se tuvo durante algunos meses en todo el país.

Sin embargo, un año del confinamiento prácticamente se ha cumplido y Jalisco ha dado la oportunidad para que ciertos eventos deportivos puedan recibir aficionados y uno de ellos fue la lucha libre, ya que durante esta semana se dio la primera función con seguidores de los luchadores.

Un total de 300 personas pudieron ingresar a la Arena Coliseo de Guadalajara para observar la función de esa noche, en donde los locales Sansón y Cuatrero, parte de la "Nueva Generación Dinamita", estuvieron en la lucha principal y con ello se reactivó el deporte de los encordados.

Sin duda alguna, uno de los deportes que más requieren a los aficionados es la lucha libre, ya que siempre se hacen sentir en las gradas y en las primeras filas, sin importar si son rudos o técnicos. Afortunadamente, ahora se tuvo la oportunidad de volver a sentir esa experiencia este martes pasado.

Y en la CDMX...

Por ahora, los eventos deportivos en la Ciudad de México no está permitido que asistan aficionados, porque no se quiere que exista un rebrote de Covid-19 en esta área y por ahora no se tiene estipulado que este tipo de diversiones se vayan a reactivar aún por el momento.

No sólo en el caso de la lucha libre sino en otro tipos de eventos como el futbol soccer, beisbol o futbol americano que estarían teniendo sus respectivas competiciones en estos momentos también.

hgm