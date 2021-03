Javier Aguirre descarta hablar del arbitraje contra Cruz Azul

Fiel a su costumbre, el director técnico de Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, no quiso hablar del arbitraje en la derrota de 0-1 ante Cruz Azul, al que felicitó por su racha de nueve victorias consecutivas.

El árbitro Adonai Escobedo tuvo algunas acciones polémicas con una anotación anulada a Rogelio Funes Mori y una jugada apretada que pisa la línea en el centro que le dio el triunfo al equipo cementero.

“No hablo del árbitro. Los que hemos jugado sabemos que es así, todos quieren que te las piten a tu favor. Felicidades al ganador y vete a tu casa. No me he quejado en 45 años y no lo voy a hacer aquí”, recalcó.

Aguirre fue autocrítico y reconoció las fallas de su equipo en las últimas jornadas:

“Hemos dejado ir puntos por detalles, los empates con Xolos y Necaxa, en las derrotas no hemos hecho las cosas bien. El líder sabe a lo que juega, lo tienen claro y les funciona. Les salió y no le doy más vueltas. Viene una semana larga, y es así esto de la derrota, no le doy vueltas.

Por su parte, el entrenador celeste Juan Reynoso pide humildad ante la nueva victoria: “Si algo hemos tenido son pies de plomo. Seguimos lejos de la liguilla. Atlas es un rival durísimo y debemos prepararnos, lo demás queda para la estadística. Debemos saber cuándo y dónde”.

Como siempre, le doy el mérito a su plantel: “Estoy contentísimo, feliz. Ellos están entendiendo lo que le pedimos y cada vez mejor, pero preocupado porque hay que sumar, los rivales nos ven distintos y nos analizan más, el reto es mayor y uno tiene que dar aún más. El clasificar nos da margen de trabajo y arreglar situaciones pensando en la liguilla”.

