Sergio Romo reconoce su pasión jugar, pese a su veteranía

El mexicano Sergio Romo, pitcher de los Athletics de Oakland, iniciará su decimocuarta temporada en la Major League Baseball (MLB). Su rol con el equipo aún no está definido, sin embargo, está contento y motivado ante una campaña más.

“Estoy contento de estar aquí (Oakland), todavía hay muchas ganas y pasión. Cuando me dijeron que iba a lanzar el miércoles en el Spring Training, yo estaba ansioso por entrar a pitchar, yo no quería esperar porque tenía ganas de jugar”, aseguró el lanzador de 38 años en conferencia de prensa.

Romo firmó en febrero un acuerdo con los Athletics por un año y 2.25 millones de dólares. El relevista jugará en su sexto equipo en las Grandes Ligas, tras su paso por los Twins de Minnesota (2020), Marlins de Miami (2019), Rays de Tampa Bay (2018), Dodgers de Los Ángeles (2017) y Giants de San Francisco (2008-2016).

“Trevor Rosenthal va a ser el cerrador y Jake Diekman estará para la séptima y octava entrada; a mí no me han dicho cómo me utilizarán. Sólo pienso en sacar mis outs, pero puedo abrir juegos si quieren. Para el cuarto, quinto o sexto inning estaré listo”, señaló Romo.