Orbelín Pineda asegura que buena racha del Cruz Azul incentiva al equipo, pero prevé cosas mejores

El mediocampista de Cruz Azul, Orbelín Pineda, está consciente de que una racha positiva como la que ahora tiene el equipo no sirve de nada si en la liguilla no mantiene un buen nivel de juego que los pueda llevar al título.

La Máquina lleva ocho triunfos de manera consecutiva y enfrentará este sábado a Rayados, quien ha levantado su rendimiento en las últimas semanas tras un inicio incierto:

“Las rachas te sirven para motivarte, es señal de que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir trabajando en lo que nos pide el profe (Juan Reynoso). Viene lo más importante y lindo del torneo. Tenemos que competir en lo más alto, no bajar los brazos, aprender del pasado y no caer con la misma piedra. Hacerlo de la mejor manera”, enfatizó.

Reconoce a sus rivales

Calificó a Monterrey como un rival de alto nivel: “Tiene buenos jugadores, es un equipo con calidad, tenemos con qué competir con ellos. Pero creo que todos los partidos de aquí en adelante van a ser importantes. Los resultados se nos han dado y ahora tenemos que enfocarnos en lo que todos queremos, que es pelear por ser campeón”.

Orbelín destacó la competencia interna que se ha dado con Reynoso como entrenador.

"Cada técnico que hemos tenido tiene su estilo, pero acá la exigencia con el Profe es lo que más destaco. Realmente el que está mejor en los entrenamientos es el que se gana su lugar y eso es bueno, porque al menos a mi me ha ayudado a mejorar y trascender".

No quiso hablar de su posible renovación de contrato: “eso se lo dejo a mi agente, yo me concentro en las cosas de la cancha, que es lo que me toca. Cuando sea el momento, se verá”.

Por: Alejandro Asmitia