Niñez enfrentará problemas en salud mental por confinamiento; actividad física es una solución

El confinamiento encausado por la pandemia provoca en los niños estrés, ansiedad y daños en su salud física y mental que los exponen además a violencia doméstica y hay especial preocupación en las niñas ante la asignación de actividades domésticas, en sustitución de su proceso recreativo en la cultura física, según Margarita Safdie, coordinadora de Project Play del Aspen Institute Mexico.

El Aspen Institute busca generar estrategias en las que, a pesar del confinamiento se haga actividad física que contribuya a un desarrollo integral desde la infancia y por ello convocó a los medallistas mundiales Maricela Montemayor y Diego Balleza, con la futbolista profesional Mónica Ocampo a participar este martes en el webinar ‘La importancia de hacer actividad física y deporte en tiempos de COVID-19’.

Según Miguel Limón, director de programas en The Aspen Institute, se sentaron bases al conocer la situación nacional y es momento de darle curso a un camino diferente. “Project Play es un programa que trabajamos hace tiempo y lo echamos a andar para aterrizarlo. Fue complicado identificar las barreras y problemas que tienen los niños para hacer actividad física y deporte de forma temprana y lúdica: hay opciones limitadas, no ofrecemos lo que en verdad quieren hacer, están en contextos inseguros, hay carencias en planes educativos, hay exclusión y discriminación sobre todo a las niñas y además hay una ausencia de evaluación, monitoreo e investigación que no nos permite mejorar”.

La jugadora del Club Pachuca, Mónica Ocampo, aporta opciones para erradicar el problema.

“El problema no es sólo COVID-19 Tamara la obesidad con niños que frecuentan el móvil y las tablets. Los deportistas tenemos rutinas, pero en internet podemos encontrar rutinas de actividad física para los niños que les ayuden a despejarse y quitarse el estrés. En Morelos tenemos un centro formativo en el que trabajamos con niñas y aunque no podíamos trabajar en cancha, conectábamos con ellas o mandaban videos de lo que hacen en casa, porque los papás son los principales motores para lograrlo”, expresó Ocampo.

“Es una situación que afecta ahorita pero también a largo plazo. El deporte es de lo mejor que me pasó, pero es difícil que los niños desean hacerlo y no puedan, no tengan opciones y no solo afecta su salud ahorita, en especial sus hábitos y en un futuro la condición en que se encontrará su cuerpo. Si en las escuelas hubiera más cultura de hacer deporte sería más fácil sembrar la semilla de la actividad física”, explicó la medallista mundial de canotaje Montemayor.

Mientras, para el clavadista Balleza Isaías, los competidores de selección nacional tienen en sus manos la facultad de aportar a un cambio positivo. “Los niños idolatran a deportistas y nosotros podemos ser la herramienta que falta para que los niños tengan esa motivación de hacer deporte, si nosotros podemos dar ese mensaje, un video en redes sociales, estar presentes para animarlos a activarse, continuamente mandar mensajes para que ellos escuchen a deportistas de alto rendimiento que a pesar de este confinamiento han seguido entrenando, pueden ser un ejemplo, pero el mayor ejemplo serán siempre los papás”, agregó el saltador.

Project Play entrevistó a más de 29 mil personas de grupos de edades entre 5-11,12-19, y 20-en adelante y presentó en 2020 los resultados de esta profunda evaluación de la situación de la cultura física y el deporte en niñas y niños de educación básica en el país, que se puede consultar en la parte final de este link.

Tras el análisis, la siguiente fase es plantear propuestas que guíen hacia un camino benéfico para la infancia.

Por: Katya López

dhfm