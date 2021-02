Liga MX: ¿Por qué le dicen 'El Chapo' a Luis Montes, jugador de León?

Sin duda, uno de los mejores futbolistas que tiene la Liga MX es el mediocampista del Club León, Luis Montes, quién viene de ser elegido como el MVP del pasado torneo Guardianes 2020.

Y es que su estilo de juego y personalidad en el campo lo llevó a liderar a los Esmeraldas a la obtención de su octavo título al derrotar a los Pumas de la UNAM en la Gran Final del torneo pasado.

Además, el carácter de Luis Montes no sólo se queda en León sino que tuvo el aplomo de decirle a Gerardo 'Tata' Martino que no quería ser llamado a la Selección Mexicana porque tenía pocos minutos de juego.

Bien o mal, pero el futbolista de León demuestra un carácter dentro y fuera de la cancha que lo ha llevado a ser el líder del equipo de La Fiera y que lo tiene en un nivel muy importante, pero acaso sabes porqué le dicen 'El Chapo'.

¿Cuál es el origen de su APODO?

Luis Montes es un enorme futbolista que lo ha demostrado en repetidas ocasiones dentro de la cancha, pero también es cierto que cuenta con una baja estatura para el promedio, ya que mide 1.66.

Y no se confundan, su apodo no tiene nada que ver con el otro Chapo, el que el mundo del narcotráfico conoce, no tiene absolutamente nada que ver, como algún despistado podría pensar.

Simplemente, en algunos estados a las personas de baja estatura en lugar de decirles "chaparritos" se les dice "Chapitos". Es por ello que este es el origen del apodo de Luis 'Chapo' Montes, futbolista de León.

hgm