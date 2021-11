Andrés Lillini pide a la afición de Pumas no abandonar, pese a derrota 0-3 ante Santos Laguna

El director técnico de Pumas, Andrés Lillini, pidió a los seguidores del equipo que los apoyen más que nunca el próximo domingo en el encuentro ante Cruz Azul, a pesar del 0-3 adverso sufrido en Ciudad Universitaria ante Santos Laguna en partido pendiente de la Jornada 11.

El conjunto universitario está obligado a vencer como local a La Máquina para acceder a la reclasificación del torneo Grita México A21, pero ya no depende de sí mismo, y además de los tres puntos, tiene que esperar el resultado de cuando menos otros tres equipos.

“Duele porque nos pegaron justo en el momento que estábamos intentando hacer las cosas bien. Ellos tuvieron cuatro o cinco oportunidades en todo el encuentro y nos metieron tres goles. Sabíamos que ellos iban a jugar así, así estaba planeado, pero no tuvimos la capacidad de reponernos.”, afirmó.

Lillini apeló a la garra y al sentido de luchar contra la adversidad que ha tenido este equipo, pero reconoció que la parte anímica es la que más les ha pegado tras un marcador tan adverso como el de la noche del jueves.

“Tenemos sólo 48 horas para preparar el siguiente partido y con la obligación de ganar, no hay más. Pero que no les quepa la menor duda, todos los jugadores están haciendo su mejor esfuerzo y nadie se está guardando nada dentro del cancha. Tenemos esa raza que caracteriza al club”, aseguró.

Descartó señalar culpables por el mal funcionamiento: “Somos todos, y sí acaso hay un responsable, soy yo, porque debo hacerme cargo del estado físico y anímico del equipo. Si cometes errores, el fútbol no te perdona y es lo que nos pasó. Pero no debemos irnos sobre nadie”.

Por su parte, Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, dio todo el mérito a sus jugadores e indicó que se han podido imponer a las adversidades que se la han presentado:

“Hemos tenido un semestre complicado, entre lesiones, ausencias por selección y otras cosas. Y por ello, me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho. Se ha aprendido a jugar en cualquier cancha y no me queda duda de que en la liguilla seremos difíciles para cualquiera”, destacó.

