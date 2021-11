Rafa Márquez debuta como analista de TUDN en el Clásico de la Concacaf

Rafael Márquez escribe páginas en su vida con capítulos distintos, aunque siempre ligados al futbol. Por ahí se lee su exitoso paso por Europa, los históricos juegos con Selección Nacional, y tras su faceta como directivo y entrenador, hoy debuta como analista de TUDN durante la visita de México a Estados Unidos en el Clásico de la Concacaf.

Esta rivalidad le trae gratos recuerdos al Káiser, el más reciente fue rumbo al Mundial en Rusia 2018, cuando terminó con la Maldición de Columbus. De un gol de cabeza suyo, al minuto 88, el Tricolor logró su primera victoria en esta sede, pues venció 1-2 a su acérrimo rival.

La capital de Ohio se había convertido en el bastión de Las Barras y las Estrellas; sin embargo, para las eliminatorias de Qatar, el vecino del norte mudó su localía a Cincinnati, en el mismo estado, en donde ambas escuadras se miden por el liderato del octagonal.

Márquez consideró que los estadounidenses invierten bastante y tienen una organización pulcra en sus diferentes líneas deportivas.

Pese a las críticas por su desempeño durante el octagonal, México se ubica como líder invicto de la zona, y hoy busca cobrar venganza por las dos finales que perdió ante EU en verano. Primero en la Nations League y después en la Copa Oro.

Tiene 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos empates. Su oponente ocupa el segundo puesto, con 11 unidades.

Con un nuevo capítulo de esta rivalidad, Rafa Márquez hace su debut como analista en TUDN. Aseguró que va a ser honesto, leal, y que el espectador conocerá una faceta más personal de él, la cual le ayudará para, en un futuro, cumplir su sueño de dirigir al Tri. “Soy otra persona fuera de la cancha y es lo quiero que conozca la gente”, concluyó.

