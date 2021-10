F1: Llegan a la CDMX los aviones con las escuderías para el GP México

Bien reza el dicho: "no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla" y así es en el caso del Gran Premio México de la Fórmula 1 que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales indicó que llegaron a la capital del país los siete jumbo jets Boeing 747 que transportan todas las piezas necesarias para llevar a cabo el magno evento. Las aeronaves volaron desde Austin, Texas, para finalizar los preparativos para el México GP.

¿Qué transportaba cada avión?

Las aeronaves transportaron, aproximadamente, 38 pallets con equipo de FIA, FOM y las escuderías, entre ellos se encuentran los monoplazas de cada equipo de F1. También se encuentra equipo de transmisión y más de 50 toneladas de materiales que se usan para llevar a cabo un GP.

GP México durante la pandemia

Al ser un evento masivo es natural que el tema de la pandemia se haya tocado como prioridad. En este caso los organizadores ya se manifestaron al respecto y lanzaron una serie de medidas para evitar riesgos que deriven en contagios y pongan en riesgo el color verde del semáforo epidemiológico en la CDMX.

La edad mínima para ingresar al inmueble es de cuatro años, y todos requieren boleto individual, ya que sólo se permitirá una persona por asiento.

"Para acceder a la carrera, sin importar la edad, será indispensable contar con boleto de acceso y llevar un comprobante oficial de vacunación preventiva de Covid-19, con esquema completo o una prueba (PCR o de antígenos) con resultado negativo, tomada en un laboratorio privado autorizado en los 3 días anteriores a la fecha de ingresar al inmueble; acompañado de una identificación oficial que coincida con el nombre presentado en el certificado de vacunación o prueba"

Serán válidos comprobantes de vacunación y pruebas emitidas por entidades autorizadas en el extranjero.

A todas las personas que vienen del interior de la República y del extranjero , se recomienda, en la medida de lo posible, llegar con sus resultados de prueba negativa desde su lugar de origen, con el fin de dar abasto a los laboratorios locales.

y del , se recomienda, en la medida de lo posible, llegar con sus resultados de prueba negativa desde su lugar de origen, con el fin de dar abasto a los laboratorios locales. A los asistentes se les colocará una pulsera para identificar quienes hayan cumplido el filtro sanitario.

