Super Bowl tendrá un show de medio tiempo estelar; fecha, horario y todo lo que debes saber

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) reveló este jueves, a través de sus redes sociales, los nombres de los artistas que participarán en el tradicional espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, el Super Bowl LVI.

En esta ocasión, la NFL se ha decidido por artistas que ofrezcan un espectáculo dedicado especialmente al estilo de la música hip-hop y, así, el show contará con cantantes como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary j. Blige.

Super Bowl LVI ¿Cuándo y a que hora será?

Se tratará del primer Super Bowl en el área de Los Ángeles desde 1973, con el Super Bowl VII, y apenas tercero en esa ciudad. Allí se disputó también el Super Bowl I, y en las dos ocasiones previas, fue jugado en el Memorial Coliseum.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy, Jesse Collins, serán coproductores del medio tiempo. El juego y el espectáculo se transmitirán en vivo por NBC.

El partido estelar se jugará el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California, que comparten los Rams y Chargers.

En cinco ocasiones más se ha jugado en el Rose Bowl de la cercana Pasadena. Se ha disputado un total de nueve veces en el estado de California.

Dr. Dre, Snoop Dogg y Lamar son originarios de California. Blige estuvo en el show del Super Bowl XXXV, junto a Aerosmith, N’SYNC, Britney Spears y Nelly. Pero para el resto, esta será la primera vez que pisan tan importante escenario.

The Weeknd fue artista en solitario en el pasado Super Bowl LV, en Tampa Bay. Fue una experiencia novedosa entre un escenario dentro del estadio y otro virtual.

Horario:

El esperado espectáculo está programado para próximo domingo 13 de febrero y dará comienzo al rededor de las 17:00 hrs

¿Cuál ha sido el mejor show de medio tiempo?

Este año el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI tendrá un sabor profundo a hip-hop cuando salten al escenario Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blige.

Sin lugar a dudas será uno de los mayores acontecimientos musicales y del mundo del entretenimiento, un año después de que la liga optara por una participación en solitario cortesía de The Weeknd para la edición del Super Bowl LV.

Los más vistos

Antes de eso, la presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV alcanzó una audiencia de 104.1 millones de espectadores con un show volcado a los nuevos ritmos latinos, sin embargo, esa cifra se quedó muy lejos del primer lugar de la historia.

En el 2015, Katy Perry estableció una marca con 118.5 millones de espectadores en el Super Bowl XLIX, de acuerdo al Libro de Récords de Guinness, en una presentación que incluyó un león gigante y dos tiburones que se volvieron virales por bailar fuera de sincronía.

Sin embargo, no por ser los más vistos, son necesariamente los más memorables. Pues algunos de los eventos del medio tiempo han sido un parteaguas en el evento deportivo más importante de Estados Unidos y continúan siendo de los favoritos.

Michael Jackson

El 31 de enero de 1993, "El Rey del Pop" deslumbró con su presentación en el Rose Bowl con un repertorio que incluyó sus éxitos "Billie Jean", "Black or White" y "We Are the World".

U2

La presentación de la banda irlandesa coincidió con la primera visita y primer triunfo de Tom Brady al gran juego e incluyó un tributo a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Entre sus éxitos, la banda interpretó "Beautiful Day" y "Where the Streets Have No Name".

Paul McCartney

La leyenda de la música se apropió del escenario en Jacksonville con "Drive My Car", "Live and Let Die" y "Hey Jude", todas ellas éxitos con The Beatles.

Prince

Para muchos el mejor espectáculo de la historia, bajo la lluvia de Miami, Prince arrancó con "We Will Rock You" de Queen y después interpretó "Let's Go Crazy", "All Along the Watchtower" de Bob Dylan y cerró con "Purple Rain".

The Rolling Stones

Los Stones cautivaron al público presente en el Ford Field de Detroit con los éxitos "Start Me Up", "Satisfaction" y "Rough Justice".

Katy Perry

Katy Perry presentó una producción sin precedentes con múltiples cambios de vestuario y vistosas coreografías, además estuvo acompañada por Lenny Kravitz en "I Kissed a Girl" y por Missy Elliott en "Work It", entre otros éxitos, terminó su presentación con "Fireworks".

Shakira y JLO

El año pasado el Super Bowl se llenó de sabor latino y color con la presencia de Shakira y JLo, quienes estuvieron acompañadas por Bad Bunny y J. Balvin. En un repertorio extenso, Shakira interpretó, entre otras, "Hips Dont Lie", JLo hizo lo propio con "Waiting for Tonight" y finalizaron a dueto con "Waka Waka (This Time for Africa)".

The Weeknd

The Weeknd recurrió a un espectáculo con grandes efectos ópticos ante un estadio en Tampa que estuvo lejos de un sold out gracias a la pandemia de Covid-19 que vivía uno de sus momentos más complicados alrededor del mundo.

EFVE