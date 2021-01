Andrea Ramírez va por actuación histórica en maratón de Tokio 2020

Luego de consumar la tercera mejor marca en la historia del maratón femenil mexicano femenil y así lograr la marca a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la fondista mexicana Andrea Ramírez tiene altas aspiraciones hacia su debut en la justa veraniega.

“Estoy súper emocionada. Aún hay una parte de mi que todavía no se la cree. Siento que es un reto muy grande pero no imposible: quiero hacer un gran papel, como la mejor mexicana en un maratón olímpico. Estoy sorprendida de mi proceso de recuperación, eso me da confianza de correr más rápido y de creer en mis capacidades. Me encanta que mi cuerpo corra rápido tanto tiempo, me siento cómoda en estas distancias. Siento que soy un reloj porque trato de mantener mi ritmo y una vez enritmada ¡agárrense, allí les voy! No me dejaré, tengo confianza de correr rápido y mejorar mis marcas”, aseguró Ramírez Limón, en entrevista exclusiva para ‘El Heraldo de México’.

Su entrenador Jonnatan Morales planifica llevarla a mejorar sus marcas personales en pista, antes de tocar la sede japonesa, de donde sabe que el maratón femenil se contenderán 7 de agosto próximo en Sapporo, Japón, a 800 kilómetros de la capital. “La temperatura en esas fechas es de entre 26 y 16 grados, pero es húmedo y desde ese parámetro hay que partir para estar en las mejores condiciones físicas para ese clima y esa temperatura; no servirá de mucho entrenar en las partes finales en campamentos de altura, cuando tenemos que iniciar nuestro proceso de adaptación a la carrera que vamos a enfrentar.

Serán ocho meses divididos en dos partes: cuatro dedicados cien por ciento a la pista para correr desde mil 500 m hasta 10 mil para que siga explotando su velocidad y mejore sus marcas personales en estas pruebas, posteriormente en mayo podremos iniciar la preparación específica hacia el maratón olímpico, donde incluiremos una prueba de medio maratón a mitad de la preparación, entre junio y julio”, expresó el ex fondista y hoy técnico Morales Serrano.

La atleta de 28 años de edad logró la clasificación en el Marathon Project de Chandler, Arizona el pasado 20 de diciembre, al cruzar la meta en 2:26.34 horas, una imponente marca. Que queda solo detrás de las cronometradas por Madaí Pérez (quien tiene el récord mexicano con 2:22.59) y Adriana Fernández (2:24.06), pero este año, además de lograr su mejor registro en el 42k, también superó sus tiempos en el medio maratón, durante el Campeonato Mundial de 21k de Gdynia, Polonia, con 1:10.20, lo que, según Morales, auguró un radiante camino hacia la prueba más larga de las carreras de ruta..

“Su porcentaje de recuperación es muy. Bueno y nos da muchos alicientes el saber que podrá correr maratones más efectivos en la segunda parte, pero necesitamos una buena preparación y saber llevarla de la mano. Es importante en el entrenador darse cuenta de las facultades de sus atletas. Tengo la fortuna de entrenar aún y hago distancias con ella, eso me da un parámetro para visualizar cómo se desenvuelve en 30 kilómetros por ejemplo, allí nos dimos cuenta de que en la segunda mitad podría tener un ritmo bueno porque se siente bien; en Arizona fueron ocho segundos de diferencia, pero habla de una regularidad en s ritmo y la idea es que en próximos eventos tenga una actuación más imponente”, auguró el especialista.

Para Morales, quien fue 6o en el medio maratón de los Juegos Mundiales Universitarios de Izmir 2005 y conserva aún los récords nacionales universitarios de 5,000m y 10,000m, fue un reto enfrentar la pandemia y delinear un plan de trabajo que llevara al éxito a Andrea.

“Es una situación compleja. Nos vino a cambiar la vida a todos, como padre de familia ver la adaptación de los niños y en el deporte nos cambió todo completamente. Como entrenador me puso a prueba; siempre tengo planeaciones y alisto el trabajo a realizar en base a una meta y en este caso todo era incierto, no sabías como dosificar las cargas por ejemplo, pero siento que esta situación me hizo crecer mucho como entrenador, estos resultaos me recuerdan que hice bien las cosas, pasé la prueba en meses complicados con planeaciones y decisiones correctas, pero sigo aprendiendo me sigo profesionalizando porque siempre hay algo por mejorar, algo qué aprender, creo que voy en el camino correcto hacia tener muchos atletas olímpicos, mundialistas y campeones nacionales; es un proyecto ambicioso en el que espero hay muchos más involucrados para poner un granito de arena a un deporte que tanto nos ha dado”, explicó Morales, quien tiene 25 años involucrado en las disciplinas atléticas de carrera.

Por: Katya López