Raúl Gudiño levanta la mano para cobrar los penaltis de las Chivas

Raúl Gudiño, portero del Guadalajara, respaldó a su compañero Jesús Molina, tras el penalti que el mediocampista erró en el duelo de la fecha 1 ante el Puebla e indicó que, si su técnico Víctor Manuel Vucetich lo dispone, él levanta la mano para cobrar los tiros desde los 11 pasos.

Recientemente, las Chivas han padecido para encontrar un elemento fijo que acierte los tiros desde el manchón penalti. Han cobrado José Juan Macías, Ángel Zaldívar y Alexis Vega, y sólo este último es el que no ha fallado, aunque sólo ha disparado en una ocasión.

Molina lo hizo el sábado en el Estadio Cuauhtémoc, por primera vez en su carrera, y falló. Cabe señalar que en el campo se encontraba el atacante Oribe Peralta, quien descartó la posibilidad de realizar este cobro.

“El entrenador decide quién tira y quién no. Todos vamos parejos. Si el profe lo decide, uno lo tiene que hacer, ya me ha tocado, y hay que tomarlo con esa seriedad. (¿Sí lo haces bien?) Sí, pero me gusta más pararlos”, señaló Gudiño al abordar el tema de los penaltis.