Portero Raúl Gudiño va por titularidad en Chivas

Raúl Gudiño, futbolista del Club Deportivo de Guadalajara, vive un momento personal y deportivo muy importante en Chivas. En espera de su segundo hijo, el portero desea mantenerse un buen rato en la titularidad, a pesar de la rotación que maneja en esa posición el técnico Víctor Manuel Vucetich.

“Trabajo día a día. Estoy consciente de que la competencia de los entrenamientos es la que te da la oportunidad de estar el fin de semana y creo que en ese sentido he hecho las cosas bien. Pero nadie tiene la titularidad asegurada en ninguna posición”, dijo Gudiño en videoconferencia de prensa.

[nota_relacionada id=1259790]

El ex jugador del Porto dijo que trata de corregir los errores cometidos en los partidos, en referencia al gol recibido ante Mazatlán el fin de semana pasado.

“No es excusa, pero a la hora del segundo remate de ellos me tapan la vista y ya no pudo evitar la anotación. Pero bueno, trato de aprender de las fallas, de verlas y de corregirlas para que no vuelvan a cometer”, agregó.

Asegura que le tienen sin cuidado los rumores de la incorporación de un nuevo guardameta con más experiencia.

[nota_relacionada id=1259542]

“Eso ya es cosa de la directiva, lo que me toca es trabajar y hacerlo lo mejor posible semana a semana. Además, la capacidad y la experiencia no te lo da la edad, sino los momentos vividos”, destacó.

Raúl Gudiño afirmó que el cambio de técnico no les ha afectado, al menos en la defensa: “Cada uno tiene su estilo, pero el jugador se tiene que adaptar. Aquí el técnico nos ha pedido que salgamos jugando con la pelota, que lo hagamos con seguridad y que siempre estemos sólidos atrás”, afirmó.

Con respecto al resto del equipo, cree que la exigencia en el plantel es máxima: “Estamos conscientes de que debemos pelear cada balón y que los delanteros deben marcar goles, ser más contundentes, porque nos ha fallado el último toque. También cuenta mucho el rival en eso de no poder marcar los goles que quisiéramos”. [nota_relacionada id=1248473]

Gudiño no piensa que Chivas tenga ventajas sobre Tijuana, su próximo rival, ya que por los contagios de Covid-19, escuadra que lleva dos semanas de inactividad. Dicho duelo está programado el domingo 4 de octubre, a partir de las 21:00 horas.

“Podría ser algo a favor, pero también hay que tomar en cuenta que ellos están más acostumbrados a jugar en superficie sintética que nosotros. Así es que no hay favoritos”, finalizó.

Por: Oscar Zamora

adbs