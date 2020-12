Lágrimas de éxito de Checo

Llora Checo, llora. Porque fueron 10 años de esfuerzo. Porque tu hijo te vio. Porque estuviste en los más alto del podio del Gran Premio de Sakhir. Llora, pues tenía 50 años que México no celebraba un triunfo en la Fórmula 1. Derrama lágrimas, porque escribiste con letras de oro tu nombre en la historia del deporte nacional.

“Que lo esté viendo Checo, que lo esté viendo Checo”, repetió Sergio Pérez, al cruzar la bandera de cuadros. Antes que nada, el piloto quería que su hijo disfrutara el histórico triunfo que consiguió, tras remontar 17 posiciones para subir a lo más alto del podio.

Un choque en la primera vuelta, provocado por el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, sacó de la pista al mexicano, que se fue hasta la última posición. Pero, poco a poco, el conductor de Racing Point superó a sus rivales, hasta llegar al tercer puesto, y tras un error de los Mercedes-Benz se colocó en la primera posición.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Tantos años deseé esto, anhelaba este momento. Me tomó 10 años. No sé que decir. Después de la primera vuelta pensé que se había ido la carrera, pero me he recuperado. Creo que ganamos con algunos problemas, aunque con mucho mérito”, dijo, tras conseguir el décimo podio en su carrera.

Al igual que todo el mundo, 2020 ha sido un año complicado para el tapatío. Primero se tuvo que perder un par de carreras por tener COVID-19. Después se enteró que, a pesar de los grandes resultados obtenidos, lo harían a un lado de Racing Point, y para 2021 por primera vez en una década no tendría equipo.

A pesar de todas las adversidades que vive, Checo no bajó la guardia. Con este resultado firmó la mejor campaña en su carrera, con 125 puntos, para superar los 101 que consiguió en 2016; ha sumado unidades en 13 de las 16 carreras en las que ha competido en el año.

Además, se repone a la semana pasada, en la que no terminó por una falla en el motor, que lo hizo perder el podio.

Con una carrera por disputarse, el Gran Premio de Abu Dhabi, el futuro del piloto mexicano aún es incierto.

“Ya no depende de mí lo que pase en el próximo año. Estoy disfrutando cada momento. Tengo paz conmigo. Mi futuro no está en mis manos; es una decisión que va a tomar Red Bull al final de la temporada. Quiero seguir en la F1, pero si no, volveré en 2022”, aseguró el tapatío.

Llora Checo, porque hiciste vibrar a México. Porque escuchaste el Himno Nacional. Llora, porque cada gota de sudor y cada lágrima valieron la pena. Porque mereces la gloria.

Por Omar Moro Benedetto