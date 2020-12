Abraham Ancer y Carlos Ortiz felicitan a Sergio Pérez

La primera victoria de Sergio Pérez en la Fórmula Uno durante el Gran Premio de Sakhir fue la primera de un piloto mexicano en cinco décadas desde la de Pedro Rodríguez en el GP de Bélgica en junio de 1970 y no pasó de forma inadvertida por los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Los dos golfistas profesionales mexicanos reconocieron el triunfo de Checo Pérez con la escudería de Racing Point, tras 190 Grandes Premios, luego de jugar el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, evento oficial del PGA Tour en nuestro país desde 2007.

“Estamos contentísimos, no pudimos ver la carrera, estábamos jugando obviamente, pero muy atentos de cómo acabaría la carrera y en el hoyo 10 me dijeron que ganó. Ha estado muy cerca este año, ha corrido muy, muy bien, y ha tenido un poco de mala suerte en muchas carreras y es bonito verlo levantar la copa: ya me imagino se debe sentir increíble y le mando un fuerte abrazo y una felicitación”, dijo Ancer, quien finalizó en el sitio 12.

En tanto, Ortiz, reciente ganador de un torneo del PGA Tour en el Houston Open el pasado 8 de noviembre, se enteró del triunfo en el hoyo 6, cuando su papá se acercó a decirle la noticia de su paisano tapatío.

“La verdad que (me siento) muy orgulloso, lo admiro mucho por la persistencia que tiene, la consistencia. La verdad es que es de aplaudir y me quito la gorra por Checo”, dijo Ortiz, quien logró el octavo sitio en el evento que se disputó en el campo El Camaleón en Quintana Roo.

Ambos jugadores de golf comparten amistad con el piloto, pues ambos han jugado el deporte de los bastones con Pérez.

Por Héctor Juárez Cedillo