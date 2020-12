Se enfría juego de Abraham Ancer

Abraham Ancer, el mejor golfista mexicano de la actualidad de acuerdo al ranking mundial, al situarse en el No. 22, no tuvo este jueves un buen inicio al firmar una tarjeta con 72 golpes (+1), que lo sitúan parcialmente en el casillero 70, durante la primera ronda de la edición 14 del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, en la Riviera Maya.

Ancer comenzó a jugar a las 6:50 horas, tiempo del centro de México, por el tee del hoyo 10, junto a los estadounidenses Gary Woodland y Rickie Fowler, bajo condiciones de mucho viento y nubes grises sobre el campo de El Camaleón Golf Club.

El radicado en Reynosa, Tamaulipas, durante su juventud, logró cuatro pares hasta que en el hoyo 14, cometió un doble bogey, luego de que su tiro con el driver acabó en el primer corte del rough, además de manchada de lodo.

“Le pegué un drive un poquito flojo, no me fui al rough, en el primer corte, pero tenía un poquito de lodo y con el rough un poco en la parte de atrás y cuando tiene lodo, traté de pegarle baja para que no tenga tiempo de moverse mucho y me salió rápido y la izquierda. Quise hacer un approach y putt, no pude y el doble bogey fue muy rápido aquí”, explicó Ancer, quien acabó con birdies en el 15 y 3; además de un bogey en el 1.