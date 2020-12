¿El destino de Miguel Herrera esta en EUROPA? Esto fue lo que dijo

Después de que la directiva de las Águilas del América decidieran dejar ir al técnico, Miguel Herrera, el estratega habló sobre su futuro en su carreta profesional y que incluso hay varias ofertas sobre la mesa, por lo que espera decidirse en pro algún equipo en próximos días.

En ese sentido, reveló que ya cuenta con varias ofertas sobre la mesa, todas ellas procedentes del extranjero. Ya que es bien sabido que el estratega mexicano es un profesional que esta bien cotizado gracias a sus múltiples éxitos, tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana.

Por ende, y tal como señaló en entrevista con TUDN, tiene ofertas de varios equipos del futbol europeo, clubes a los que poco les interesa la forma en la que salió del cuadro azulcrema y sus diversas polémicas.

“Me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes que podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto, pero no me ha hablado nadie”

Otra de las cuestiones que hizo eco, son los rumores que lo colocan como uno de los candidatos para tomar las riendas de la Selección Chilena, los cuales, acotó, le dan gusto, ya que dicho combinado es uno de los más importantes de Sudamérica.

Aunado a ello dio a conocer que equipos de países como Arabia Saudita y China también se le han acercado para realizarle propuestas laborales. Sin embargo, comentó que por el momento no le interesa trabajar en esos lugares.

Sus polémicas

Su efusividad y temperamento le volvieron a pasar factura a Miguel Herrera, quien ayer fue cesado como técnico del América, situación similar que le costó el puesto hace un lustro, pero con la Selección Mexicana.

En junio de 2015 protagonizó un escándalo con Christian Martinoli, narrador deportivo, a quien golpeó en el cuello, tras encontrárselo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Por esto, la Federación Mexicana de Futbol le quitó el cargo.

Su más reciente episodio de desenfreno ocurrió el sábado en la Concachampions, al encararse con el auxiliar técnico del LAFC, en la eliminación de los azulcremas por 3-1 en las semifinales.

Los argumentos que dio la directiva de las Águilas ante el despido fueron: “Los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha, no cumplen con la grandeza de la institución”.