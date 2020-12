Messi incrementa su leyenda con el Barcelona

El amor entre Lionel Messi y el Barcelona, que comenzó a inicios de siglo con un niño de 13 años arribando a Cataluña, escribió ayer un capítulo más, con el 10 argentino superando a Pelé como el máximo goleador en la historia con un mismo club.

Escurriéndose entre la zaga del Real Valladolid, y definiendo con su envidiable zurda, Leo convirtió el tercer tanto para los culés en la victoria por 0-3 en el Estadio José Zorrilla, durante la fecha 15 de la Liga de España.

Apenas el sábado, La Pulga había igualado a O Rei, quien anotó 643 veces con el Santos de Brasil, entre 1956 y 1974, para que tres días después lo superara, convirtiéndose en el nuevo dueño de dicho registro en solitario.

En verano no todo era miel sobre hojuelas en esta historia. Tras la eliminación en la Champions League 2019-20 por 2-8 ante el Bayern München, y sin ganar nada durante esa campaña, Messi analizó la posibilidad de partir de Barcelona para buscar probar otros horizontes.

La salida no prosperó y Leo siguió portando la 10 blaugrana, pisándole los talones a Pelé, una vez que ya había rebasado al alemán Gerd Müller (570 con el Bayern).

Los 644 goles los alcanzó Leo en 17 temporadas y 749 encuentros. Ya marcó 451 veces en la Liga de España, 118 en Liga de Campeones, 53 en Copa del Rey, 14 en Supercopa de España, cinco en Mundial de Clubes y tres en Supercopa de Europa.

En esta temporada acumula 10 tantos, tomando en cuenta La Liga y la Champions.

Asimismo, durante la victoria conseguida de visitante, también aportó con una asistencia en el gol de Lenglet (21’), lo que le da un importante respiro al Barça para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la competición, pues llegó a 24 puntos y momentáneamente ocupa el quinto puesto.

Para cerrar el 2020, los dirigidos por Ronald Koeman tienen su último juego del año el próximo martes, recibiendo al Eibar.

RESULTADOS

Real Valladolid 0 Barcelona 3

Estadio José Zorrilla



Valencia 0 Sevilla 1



R. Sociedad 0 A. de Madrid 2



TRANSMISIÓN

10:30 horas / SKY 546

Getafe vs. Celta



12:45 horas / SKY 546

R. Madrid vs. Granada



15:00 horas / SKY 546

Betis vs. Cádiz

NÚMEROS DE MESSI

34 títulos tiene Messi con el club.

16 años suma como profesional.

71 tantos lleva con su selección.

VÍCTIMAS PREFERIDAS DE LA PULGA CON EL BARÇA

Sevilla 37

Atlético de Madrid 32

Valencia 29

Real Madrid 26

Espanyol 25

Betis 25

Osasuna 25

Athletic Club 24

Levante 23

Deportivo La Coruña 20

MÁXIMOS ANOTADORES CON UN MISMO CLUB

Lionel Messi Barcelona 644

Pelé Santos 643

Gerd Müller Bayern München 570

Fernando Peyroteo Sporting Lisboa 569

Josef Bican Slavia Praha 542

FRASE

"Cuando empecé a jugar futbol jamás pensé que rompería algún récord, y menos aún el que logré hoy (ayer) que tenía Pelé”, Lionel Messi, atacante del Barcelona

POR J. ALEXIS HERNÁNDEZ