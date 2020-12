¿Y esa rosa? Árbitro NO marca posible PENAL de "Chaka" Rodríguez contra LAFC: VIDEO

Este martes, Tigres de la UANL y LAFC de la MLS disputan la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf; al primer tiempo, el partido terminó en empate sin goles.

Sin embargo, la primera mitad generó bastante controversia después de que presuntamente el árbitro no marcara un penal contra el equipo de la Liga MX.

La polémica surgió después de que "Chaka" Rodríguez derribara en su propia área al delantero Latif Blessing, lo que habría significado un penal para el equipo de la MLS.

El árbitro decidió no marcar la falta y continuar con las acciones del partido; cabe recordar que en el torneo continental aún no se utiliza el VAR, por lo que la jugada no fue revisada.

El ganador del partido tendrá la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes 2021, el cual se disputará el febrero.