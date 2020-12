¿León, con la maldición de Ángel David Comizzo?

Sin duda el exguardameta argentino Ángel David Comizzo, fue un personaje que tuvo una gran trayectoria en la Liga MX tanto como jugador como director técnico,

Cabe señalar que hace un par de años en una entrevista con Fox Sports, platicó sobre varios temas futbolísticos, y sobre Cruz Azul, equipo del cual dijo que no serán campeones hasta que él los dirija.

“Yo lo dije un día, no van a salir campeones hasta que yo los dirija, ¡lo dije! No la creen”, comentó el director técnico argentino.

Hay que aclarar que algunas personas han malinterpretado esta supuesta maldición, pues dicen que esta noche “Los esmeraldas” no podrán salir campeón ante Pumas, sin embargo nada tiene que ver las palabras del argentino con esto.

Comizzo y el incidente que tuvo con Hermosillo

Por otro lado, durante aquella entrevista Comizzo aprovechó para hablar sobre el incidente que tuvo con Carlos Hermosillo en la final de Liga MX del torneo de Invierno 1997.

En ese partido el argentino era guardameta del León FC y Hermosillo jugador de ‘La Máquina Celeste’.

"Eso forma parte del pasado, no lo niego, está ahí, pero ha corrido demasiada agua, las heridas han cicatrizado; no tengo ningún rencor con nadie y los años me han ayudado a madurar muchísimo”, comentó el exjugador campeón con Monarcas Morelia.