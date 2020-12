Amenazan de muerte a Paula Dapena; la futbolista se negó a participar en el homenaje a Maradona

Paula Dapena, la futbolista española de 24 años que se negó a guardar un minuto de silencio por Diego Armando Maradona, informó que recibió amenazas de muerte por estas acciones.

Previo al encuentro del Viajes Interrías FF de la tercera división femenina española con el Deportivo La Coruña, Dapena dio la espalda y se sentó durante el minuto de silencio que se rendía al exfutbolista.

“Dije que me negaba a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”, explicó Dapena.

Ha recibido amenazas de muerte

Sin embargo, a menos de una semana de estos acontecimientos, Paula Dapena informó que ha recibido amenazas de muerte por parte de la afición y los seguidores de Maradona.

“En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo", explicó la jugadora ibérica.

Hasta el momento, Dapena no ha dicho si procederá de forma legal contra las amenazas. Los ataques han venido de diferentes países, pero la mayoría de ellos son procedentes de Argentina.