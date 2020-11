Jugadora se niega a rendir homenaje a Maradona; “Por las víctimas no se guardó silencio"

Gran polémica así como mensajes de apoyo a desatado la acción de la jugadora de del club Viajes Interrías FF, de la 3ª división femenina española, Paula Dapena, de 24 años quien durante el partido disputado por su equipo este fin de semana, se negó a homenajear al recién fallecido Diego Armando Maradona.

Dicho gesto, según explicó la atleta, respondió a una protesta feminista al considerar que las acciones realizadas por el argentino fuera del terreno de juego son condenables y debieron ser sancionadas en su momento, algo que para pesar de las victimas nunca se dio.

Fue así que mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron de pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje a la leyenda del fútbol, Dapena decidió sentarse en el terreno de juego dando la espalda a la grada en un gesto visible de inconformidad ante el homenaje.

"Nadie guardó silencio por las víctimas"

Paula Dapena reprochó las acciones realizadas por Maradona en torno a su trato hacia las mujeres por lo que desde antes del encuentro amistoso, ya había anunciado que iba a realizar un gesto para plasmar su desacuerdo, tras conocer que iba a celebrarse ese minuto de silencio.

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva

En contraste, la futbolista reconoció las "cualidades y habilidades deportivas espectaculares" del argentino, pero recalcó que por ellas "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió (Maradona)" fuera de los terrenos de juego.

"Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener valores más allá de las habilidades", señaló en sus declaraciones a Pontevedra Viva.

Opiniones divididas

Tras darse a conocer la controvertida imagen de la protesta de Dapena, las opiniones fueron divididas entre los internautas, pues mientras un sector condenó la acción al considerarla una falta de respeto contra el reciente fallecido ídolo, además de acusarla de sólo buscar sus cinco minutos de fama.

Otro sector celebró su actuar y coincidieron en que a pesar de los logros deportivos de Maradona, estos no son motivo para perdonarle sus actos de violencia y excesos en contra de las mujeres.