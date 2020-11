Ciclista Jessica Salazar se siente satisfecha por -recibir premio Nacional de Deportes 2020

Luego de que la subcampeona mundial de ciclismo, Jessica Salazar, fuera designada como ganadora del Premio Nacional de Deportes 2020, la jalisciense admitió que recibir el galardón es un compromiso y responsabilidad con la sociedad y el deporte de su entidad y de México.

“Estoy muy contenta de recibirlo, porque sé que es el premio más importante que puede recibir un deportista en la República, y ser acreedora de esto quiere decir que tengo una gran responsabilidad, de ser un mejor ejemplo para todos los deportistas y para la comunidad en general.

“A todos ellos les digo que siempre es bueno luchar por sus sueños y no dejar que nadie nos diga que no podemos hacer las cosas”, consideró la pedalista, recordista mundial de la prueba no olímpica de los 500m contrarreloj.

Salazar Valles, además ocho veces medallista continental de los velódromos, es la segunda integrante de su equipo que recibe el Premio Nacional de Deportes, pues antes lo ganó su entrenador Iván Ruiz.

“Fue Iván el que me llamó y me dio la noticia, así que los dos estábamos prácticamente entre lágrimas. A los cinco minutos me entró una llamada de la Ciudad de México, era Ana Gabriela Guevara, y me dice que soy acreedora al Premio Nacional de Deportes, así que externó su reconocimiento hacia mí y sólo me quedó agradecerle por este Premio y por apoyarnos”, agregó la competidora, quien ganó oro en la prueba de velocidad por equipos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al lado de Daniela Gaxiola.

En medio de un detallado proceso de salubridad que creó el Code Jalisco para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, Salazar, Gaxiola y Ruiz pueden entrenar ahora en el velódromo que se encuentra en el estado, para continuar su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Si bien el logro de Jessica es importante para el deporte jalisciense, la entidad festeja por partida triple, luego de que la árbitro de futbol, Lucila Venegas, y la tenista profesional Renata Zarazúa fueron también electas para recibir el reconocimiento.

En su XLV edición, el Premio Nacional de Deportes constará de un diploma firmado por el Presidente de México, una medalla de oro puro, una roseta también de oro y un estímulo económico de 796 mil pesos para quienes lo ganen por primera vez y no sean deportistas profesionales. El galardón se entregará en diciembre en Palacio Nacional.

“Jalisco es la cuna más grande de los deportistas de toda la República, y me da gusto ser parte de este estado, porque a pesar de todo lo que ha pasado como el fideicomiso (que eliminaron para los atletas) y otros tropiezos, siempre ha estado el Code para ayudarme a mí y a otros deportistas. Ser jalisciense y representar a este estado tan completo que no sólo ayuda a los de élite, sino también a los amateurs, es muy gratificante. Todos hemos surgido de Olimpiada Nacional y hemos podido hacer grandes cosas, así que me da mucho gusto poder formar parte del estado de Jalisco”, externó la pedalista, quien cerrará el año con su primera competencia de la temporada olímpica 2021: el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista a realizarse en Aguascalientes, a finales de noviembre; después partirá a las Copas del Mundo que se celebrarán en Europa, para enfilar su preparación hacia los Juegos nipones.