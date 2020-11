Hay vida más allá del Fodepar

Mientras en el Poder Legislativo se definió la extinción del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), la Iniciativa Privada colabora hace más de diez años con proyectos concretos para el alto rendimiento nacional.

Desde 2006, Atletissimo México abrió una senda para apoyar al atletismo. En sus inicios ofreció estímulos económicos al exmarchista Eder Sánchez y el exsaltador de longitud Luis Rivera, ambos, medallistas mundiales de sus disciplinas.

Hace 20 años, el Fodepar se llamaba CIMA y se basaba en un fondo mixto entre la IP y el gobierno; después las empresas dejaron de apoyarlo y crearon sus propios organismos, desde Fundación Telmex o Grupo Value, que hizo el fideicomiso Escala en Nuevo León.

En el ciclismo en todas sus modalidades: montaña, BMX, ruta y pista, tiene su impacto AR Pro Cycling Team, una estrategia que logró el aval para dar deducibilidad de impuestos a sus patrocinadores, por medio de Efideporte, en donde destaca Gerardo Ulloa, campeón panamericano y mundial en ciclismo de montaña.

“Nuestra visión es posicionar líderes mexicanos en la élite del ciclismo internacional, pero para lograrla, tenemos una misión: reunir los recursos para llevar a estos atletas a la cima y que cuenten con los medios, desde la preparación multidisciplinaria, desde un punto de vista científico, hasta la infraestructura necesaria, las bicicletas apropiadas o los lugares de entrenamiento ideales para alcanzar estas metas. Para ello, hemos trabajado fuertemente en este proyecto que es serio y que ya da resultados con Gerardo Ulloa, pero sabemos que podrá dar más”, comentó Alejandro Rodríguez, director de este proyecto.

Además, la industria azucarera mexicana, por medio de ‘Métele Caña’, creó el programa ‘Hablemos de Azúcar’ y el Azúcar Sport Team, mediante el que apoya a deportistas como la nadadora artística Nuria Diosdado, los remeros Juan Carlos Cabrera o Kenia Lechuga, la tiradora Alejandra Zavala o la esgrimista Nataly Michel. El programa ofrece becas y apoyo para comprar insumos específicos para su deporte o incluso contratar a especialistas, como en natación artística, que en 2016 trajo a Ana Tarrés para colaborar con la Selección Nacional.

Atletissimo México trabaja sobre cuatro ejes: apoya a un grupo de deportistas de alto rendimiento con becas económicas que llama ‘Atletas Fortaleza’ (entre ellos: al finalista olímpico en lanzamiento de martillo, Diego del Real, o el medallista panamericano en impulso de bala, Uziel Muñoz); tiene una escuela de detección de talentos infantiles y juveniles; realizan competencias de pista y campo donde convergen categorías masters, libres e infantiles; y anualmente hace el Encuentro Internacional Urbano de Salto con Garrocha, que se realiza en las calles de la CDMX y han visto a figuras como los medallistas mundiales Lázaro Borges o Yarisley Silva.

“Empezamos como Eureka, pero el propio crecimiento nos llevó a consolidarlo ahora como Atletissimo México; tenemos un proyecto con estrategias muy claras y como empresa tenemos compromisos a cumplir con quienes nos apoyan: se hace un contrato, se administran los recursos con reglas muy transparentes y las empresas patrocinadoras tienen claridad en los estados fiscales que guarda cada peso de lo que invierten”, expresó Edgar León, Director General de Atletissimo México.

“Claro que hay empresarios que quieren ser parte de algo positivo, que sus marcas aparezcan en el éxito de un deportista, pero con proyectos claros, nada ‘abajo del agua’”, agregó.

El gremio empresarial encuentra en el deporte una de las mejores inversiones y los fundadores de lo que se convirtió en el Fodepar, no dejaron de apoyarlo, pero ahora lo hacen desde sus trincheras, con sus propias reglas y metas.

“Me he centrado en apoyar a deportistas que ponen en alto a México; a veces nadie les hace caso, pero son nuestros héroes. Empezamos a apoyar a deportistas de Nuevo León con Escala; eran 13 y luego 40 de todo el país. En los primeros años logramos que de esos 13, siete fueran a Beijing 2008 y desde allí, seguí el ejemplo de mi papá: traté de apoyar más a los deportistas; al principio fui muy criticado, me decían que quebraría por apoyarlos, pero cada vez me iba mejor”, comentó Carlos Bremer, Director General de Grupo Value, quien compró una casa incautada por el gobierno para dar ese recurso como estímulos económicos a la Delegación Nacional que contendió en Lima 2019.

Apoyo deducible