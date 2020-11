Abraham Ancer sale en segundo sitio en la ronda final de The Masters

Sabe que es una proeza, pero el golfista Abraham Ancer no se da por vencido en su debut en el torneo más importante del mundo: The Masters.

El mexicano acabó ayer igualado en el segundo sitio, junto al surcoreano Sungjae Im y el australiano Cameron Smith, tras firmar una tercera tarjeta con 69 golpes, para un global de 204 (-12), en Augusta, Georgia, EU.

“No sé por qué (me siento tan cómodo). Me gusta este lugar, obviamente, es fantástico. A pesar de que los dos primeros días no golpeé tan bien como probablemente quería, pero lo logré”, dijo Ancer, quien hizo cuatro birdies (3, 7, 15 y 16), por un solo bogey en el 13.

Pero para ganar el primer Major de su carrera en su debut –algo que no sucede desde hace 41 años cuando Fuzzy Zoeller (EU) se coronó, curiosamente en la misma edición en la que un mexicano jugó por última vez este evento con el caso de Víctor Regalado–, Ancer sabe que hoy necesita un milagro.

Abraham sale a jugar a cuatro golpes del líder y actual número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, quien con un score sin bogeys de 65 golpes, totalizó 200 (-16), en la búsqueda de su primer Saco Verde como campeón.

“Si DJ (Johnson) juega muy sólido como hoy (ayer), va a ser casi imposible atraparlo. Se necesita algo muy especial”, dijo Ancer, actual 21 del mundo.

La única buena noticia para el mexicano es que Dustin tiene marca de 0-4 cuando lidera un Major, tras 54 hoyos, estadística que puede jugar a su favor.

Salida de notables / Ronda 4

Tee del 1

l7:12 am T. Woods (EU) / S. Scheffler (EU) / S. Lowry (IRL).

l 7:56 am R. McIlroy (NIR) / B. Koepka (EU) / T. Fleetwood (ING).

l 8:07 am S. Muñoz (COL) / P. Reed (EU) / J. Rahm (ESP).

l 8:18 am C. Smith (AUS) / D. Frittelli (RSA) / J. Thomas (EU).

l 8:29 am D. Johnson (EU) / S. Im (COR) / A. Ancer (MEX).

Horarios del Centro de México.

Datos relevantes

23 victorias tiene Johnson en el PGA Tour.

29 años, la edad del mexicano.

En la historia

El global de 200 golpes de Dustin Johnson le permitió empatar el total más bajo del Masters, que tenía Jordan Spieth (EU), en 2015.