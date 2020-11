México vs Corea del Sur en riesgo de cancelarse por posibles casos de Covid-19

La actividad de la Fecha FIFA continúa este fin de semana y este sábado 14 de noviembre la selección mexicana disputará el primero de sus dos encuentros de su gira por Europa, aunque el partido de mañana podría estar en riesgo de cancelarse debido a los casos positivos de coronavirus que se dieron dentro del plantel asiático.

De acuerdo con medios de comunicación que siguen la actividad surcoreana informaron que Kwon Chang-hoon, Hwang In-beom, Lee Dong-jun y Chi Hyeon-woo habría dado positivo a la prueba de Covid-19.

Es debido a esta situación que los demás elementos de la selección de Corea del Sur deberán hacerse a prueba para descartar algún tipo de contagio y en cuanto se tengan los resultados se determinará si el juego puede continuar o se tendrá que cancelar debido a esta causa, según informó el Universal, por lo que el equipo mexicano deberá estar atento a la información.

Hasta el momento, la Federación de Futbol Surcoreana no se ha manifestado al respecto, asimismo no ha detallado que estos tres contagios dentro de la selección asiática han sido confirmados y si alguno de sus compañeros no se han enfermado.

Cabe mencionar que el partido pautado para este sábado 14 de noviembre será el primero de sus dos encuentros de su gira por Europa que disputará la selección mexicana.

El encuentro está programado para llevarse a cabo en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, desde la cancha del Wiener Neustadt.

Partido que causa una gran expectativa, pues tendremos la oportunidad de ver de ver en la delantera mexicana a Jesús 'Tecatito' Corona, Raúl Jiménez e Hirving 'Chucky' Lozano, todos en gran momento con sus equipos.