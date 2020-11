Con goleada de Uruguay ante Colombia, Cavani y Luis Suárez marcan reencuentro

Una brillante selección uruguaya anuló este viernes a la de Colombia y con una goleada 0-3, concretada con tantos de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez, ganó por primera vez en Barranquilla, pues allí había perdido tres veces y el mejor resultado que consiguió fue un empate en 2016.

Cabe mencionar que Cavani se sumó a la selección uruguaya después de estar cerca de un año alejado de la celeste, pues su último partido con su selección o había disputado el 18 de noviembre ante Argentina en Tel Aviv.



A pesar de que en la previa del duelo de la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar el tema central de debate había sido la alta temperatura y la humedad del estadio Metropolitano, el conjunto charrúa impuso condiciones, golpeó a los locales en los momentos adecuados y se llevó tres puntos de oro.



También tuvieron una actuación destacada los centrocampistas Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira, que fueron claves tanto en defensa como en ataque, lo que los consolidó como los más destacados del juego.



Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez incomodaron a los locales desde los primeros minutos con una presión intensa liderada por Cavani y Suárez, que incomodaron en salida a los centrales y a los volantes de primera línea.



Así fue como tan solo en el minuto 5 la Celeste abrió el marcador cuando en un error de salida de Yerry Mina, Nahitán Nández anticipó a Jefferson Lerma y le pasó el balón a Cavani, que recibió solitario en el área y tuvo tiempo para sacar un derechazo imposible de atajar para David Ospina.



Tras la anotación, el equipo charrúa mantuvo el dominio y siguió incomodando a una selección colombiana a la que le pesaron sus problemas de salida y en la que el balón llegó poco a James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.



En ese contexto, Uruguay estuvo cerca de anotar el segundo al 24 cuando Bentancur le robó el balón en campo contrario a Lerma e hizo una pared con Suárez que lo habilitó para que sacara un remate desde el borde del área que atajó Ospina, quien en el rebote le alcanzó a sacar el balón a un Cavani perfilado para anotar su segundo gol.



Para corregir los problemas, el técnico Carlos Queiroz sacó al 31 mediocentro Wílmar Barrios para que entrara el extremo Luis Díaz, quien le dio profundidad al equipo por el costado izquierdo.



Así fue como el seleccionado cafetero tuvo acercamientos auspiciados por James y Duván, pero que no fueron más que eso y el equipo de Tabárez se fue al descanso con la ventaja.



Para el complemento, Colombia mostró todas sus armas y salió a buscar el empate y la primera clara la tuvo al 48 cuando Juan Guillermo Cuadrado mandó un centro y Duván mandó un cabezazo que despejó con esfuerzo Martín Campaña.



No obstante, Bentancur robó otro balón en la salida de Colombia, esta vez a James, y volvió a hacer una pared con Suárez, con la diferencia de que esta vez cuando estaba entrando al área fue derribado por Jeison Murillo y el árbitro pitó penalti.



Pese a las peticiones de los colombianos de revisar el VAR, el árbitro se mantuvo firme en su decisión y desde los doce pasos Luis Suárez no perdonó y mandó el balón al fondo de la red al minuto 54.

Tras la anotación el equipo de Tabárez se replegó y su rival se apostó en su terreno para atacar y tuvo oportunidades con remates de Mojica y Muriel. Sin embargo, el ordenado equipo charrúa, liderado por Bentancur y Torreira, recuperó el control y ahogó a una Colombia que ni siquiera encontró respuestas en James y Cuadrado, los jugadores llamados a liderar los ataques.



Aunque Queiroz envió a la cancha a Alfredo Morelos y a Edwin Cardona para tratar de hacer daño, los visitantes no sufrieron e incluso aumentaron la cuenta al 73 cuando Torreira le pasó el balón a Núñez, que recibió solo en las cercanías del área y sacó un derechazo que se desvió en Mina y fue imposible de atajar para Ospina.



Esa anotación sentenció el partido porque Colombia perdió el poco impulso que le quedaba, Mina fue expulsado tras recibir la segunda amarilla en el final y la Celeste aprovechó eso para mantener la diferencia, que le permitió escalar al cuarto puesto con seis puntos.



Colombia, que cayó al sexto lugar con cuatro unidades, visitará el martes a Ecuador en Quito, mientras que Uruguay jugará el clásico de la jornada frente a Brasil en Montevideo.

Por: EFE