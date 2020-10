Van Dijk dice no conocer a Raúl Jiménez; mexicano le recuerda gol: VIDEO

El defensa holandés y capitán de su selección, Virgil Van Dijk, dijo en la conferencia de prensa previo al juego ante México que no conoce al delantero Raúl Jiménez, compañero en la Premier League.

El futbolista del Liverpool considerado como uno de los defensas más caros del mundo dijo no saber nada del delantero del Wolverhampton, pese a que ya se han enfrentado en el futbol inglés.

De hecho el jugador inglés sólo mencionó a Hirving Lozano y al "Chicharito" Hernández como los futbolistas mexicanos que conoce.

Jiménez le recuerda gol

Raúl Jiménez dijo no tener problema alguno con la declaración de Virgil Van Dijk, quien no lo conoce.

El delantero mexicano uno de los más importantes de la temporada pasada en la Premier League y el referente de los Wolves, respondió a los dichos del defensa previo al juego Holanda-México.

"No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido. Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles", aseguró el mexicano en entrevista con una televisora.

El gol de Jiménez: