Siboldi ya no quiere más sorpresas como la posible baja de Lichnovsky

Al término del encuentro ante el Toluca, en donde perdió por 2-0, Robert Dante Siboldi, técnico del Cruz Azul, reconoció que su equipo se vio afectado por la ausencia de Igor Lichnovsky, quien no fue convocado debido a que se encuentra ultimando detalles de su traspaso al Al-Shabab de Arabia Saudita, el cual dirige el portugués Pedro Caixinha.

A un día de que se cierre el mercado de fichajes internacional, el timonel cementero no quiere tener más bajas en su plantel. Hay que recordar que se acerca el cierre de la fase regular del Guard1anes 2020.

“No estaba en planes la salida de Igor, esto surgió de último momento. No estaba en planes, por supuesto, es un jugador que venía desempeñándose muy bien, pero bueno, es un tema personal, decisión de él. Espero que no haya más cambios ni salidas, porque sí nos vemos afectados porque no lo teníamos en plan”, dijo Siboldi.

SUMAN 191 MINUTOS SIN GOL

Por medio de videoconferencia, también asumió la falta de acierto de su equipo a la hora marcar, lo cual le pasó factura en el descalabro de 2-0 en el Estadio "Nemesio Díez". Con este resultado, La Máquina tiene ya 191 minutos sin hacer gol.

“Nos ha faltado contundencia, de repente no tenemos claridad. Hemos creado muchas opciones de gol, pero no hemos sido finos al momento de definir. Seguimos en lo mismo, estas dos semanas (sin Liga MX) nos vienen bien para reagruparnos, reordenarnos y cerrar filas”, explicó.

En tanto, Carlos Adrián Morales, DT interino de los Diablos, aseguró que su escuadra retomó seguridad con la victoria, luego de que hilaban seis partidos sin conocer el triunfo.

“Cuando tú vas perdiendo la confianza como jugador, muchas veces es difícil responder a una cierta responsabilidad. El equipo trabajó bien, no generamos muchas situaciones, pero el equipo se comportó en la parte defensiva… Me quedo con el esfuerzo y el cambio de actitud, ellos merecían algo positivo”, mencionó.

Asimismo, a la espera de que su continuidad queda en manos de los directivos, dijo disfrutar este momento de dirigir al Toluca.

