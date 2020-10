Pumas empata con América de último minuto en el clásico femenil

Pumas y América dieron en la Liga Femenil MX un buen aperitivo al clásico capitalino varonil de la noche del sábado en el Estadio Azteca y empataron 1-1 en partido celebrado en la Cantera de la Jornada 9.

Cuando parecía que el marcador se iba sin goles, al minuto 89 de tiro libre, Dani Espinosa puso al frente al visitante en un tiro libre que desvió la defensa y que no pudo atajar la portera felina, Melanie Villeda.

Todo indicaba que el cuadro de las Águilas se llevaría la victoria, pero al minuto 93, Liliana Rodríguez agarró la pelota fuera del área y le pegó de gran forma, pegado al poste izquierdo de la portería de Renata Masciarelli, en un disparo imposible de alcanzar. Auténtico golazo.

El resto del encuentro fue un ida y vuelta constante, sobre todo en el primer tiempo, donde Pumas tuvo una oportunidad de anotar en un remate de cabeza de Anisa Guajardo que Masciarelli atajó de gran forma.

Pero ya en el segundo tiempo, el cuadro universitario fue el que tuvo las mejores oportunidades y en dos ocasiones Masciarelli atajó de gran forma para evitar la caída de su marco y convirtiéndose en la gran figura.

Con el resultado, Pumas llegó a 14 puntos mientras que América, con 23 unidades, es por ahora segundo en la clasificación.

Pumas empató con América, gracias a la garra felina

Ileana Dávila, entrenadora de Pumas femenil, expresó su satisfacción por el juego de su equipo ante América en el clásico capitalino y afirmó que debieron sacar un mejor resultado, de acuerdo con las condiciones del partido:

“Creo que por lo que se vio, merecíamos más. Lo que más me gustó es que no se cayeron las jugadoras a pesar de que el gol en contra cayó en los minutos finales, se levantaron, se fueron al frente y rescatamos muy bien el empate. Eso me agrada, porque para mi eso es lo que representa Pumas, la garra en todo momento”.

Piensa que el cuadro universitario está cerca de sus objetivos, pensando en la liguilla: “Nos falta contundencia, queremos llegar bien a la fase final. Los últimos partidos fueron complicados porque nos enfrentamos a grandes rivales, pero nunca he pensado que haya alguien que sea más que nosotros. Yo no trabajo de esa manera”.

Dávila asegura que su equipo aún puede dar más: “Por supuesto, podemos llegar más lejos. Estamos trabajando en ello y apenas vamos en la mitad del torneo”.

Por su parte, el director técnico del América femenil, Leonardo Cuéllar se fue molesto por la forma en que su equipo se dejó empatar en los últimos minutos y reconoció que su rival fue superior:

“Pues la verdad no me gustó como se jugó, sobre todo al final, que nos faltó mucho manejo de partido y que no supimos qué hacer con la pelota. Ellas fueron mejores, supieron manejar el mediocampo y siendo sinceros, estábamos ganando sin merecerlo. Lo más importante fue el resultado, tenemos que corregir muchos errores”.

Afirmó que el partido fue exactamente como lo esperaba: “Ellas venían de dos dolorosas derrotas y sabíamos que iban a jugar con mucha fuerza, sobre todo en la recuperación de la pelota. Si bien las ausencias pesaron en nuestro accionar, nos sigue faltando mucha consistencia”.

POR OSCAR ZAMORA

