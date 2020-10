Protagoniza ‘La Barby’ Juárez primera velada con público en México

México verá este 31 de octubre la primera función de boxeo con público, desde que comenzaron los cuidados para evitar el contagio de coronavirus. La ciudad de Cancún, Quintana Roo recibirá una velada en la que las Campeonas Mundiales Yesenia ‘Niña’ Gómez y Mariana ‘La Barby’ Juárez subirán al ring por primera vez con butacas ocupadas y el promotor de la función, Pepe Gómez garantiza estrictas medidas de salubridad en el evento.

Según Gómez, los protocolos están avalados por el Consejo Mundial de Boxeo, la Secretaría de Salud de la entidad, además de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aún cuando espectáculos deportivos como la Liga Mexicana de Beisbol, no realizaron su campaña para evitar contagios o la Liga Nacional de Baloncesto Profesional suspendió sus dos últimas jornadas para evitar la propagación del COVID-19, esa noche de box se vivirá bajo nuevas normas.

Entre ellas destacan: que el valet parking debe hacer limpieza del interior del automóvil (volante, palancas y llaves) en el estacionamiento; un segundo filtro para toma de temperatura, limpieza de zapatos y entrega de gel; un tercer filtro para asignar lugares a los aficionados y una vez instalados se sentarán con una distancia promedio entre los 1.5 m y 2.0 m entre uno y otro asiento y deben permanecer con cubrebocas toda la velada. El personal logístico llevará, además del tapabocas, guantes médicos y caretas.

Aunque la entidad de Quintana Roo se encuentra actualmente en Semáforo Epidemiológico Amarillo, con reducción en casos de contagio y de hospitalización, esto permite eventos con aforo máximo del (60 por ciento, pero la Promotora ‘Cancún Boxing’ redujo el quórum al 40 por ciento, equivalente a un estimado de 800 personas; habrá 500 boletos a la venta y el resto de la participación será para staff, prensa y boxeadores. La segunda alerta que enfrenta el estado es la mínima posibilidad de que cause daños el Huracán Zeta.

Lista ‘Barby’ por 10ª defensa

Aunque en esta pandemia apareció en una obra de teatro con público virtual, Mariana ‘La Barby’ Juárez (54-9-4, 18 KO’s) continuó su trabajo en el gimnasio, y este fin de semana expondrá por décima ocasión su cetro como Campeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ante la duranguense Yulihan ‘Cobrita’ Luna (19-3-1, 3 KO’s). “Me siento muy emocionada. Es una pelea que tiene meses ya lista y aunque esto de la pandemia movió un poco las cosas, yo me siento lista y ansiosa de regresar al ring porque aquí en estas nuevas condiciones hay que saber renovarnos, seguir con cuidado, pero no quedarnos parados”, expresó la pugilista, quien estelarizará la función “¡Boxing is Back Home!” y será la única que ponga un cetro sobre la mesa en esta velada, título que posee desde el 1 de abril del 2017.

En duelo coestelar, la Campeona Mundial Minimosca del CMB, Yesenia ‘Niña’ Gómez va contra la juarense Mirna Sánchez (5-0-1, 2 KO’s) en pelea pactada en 50 kilogramos, pero sin título de por medio.

En esta función ellas no darán las peleas de respaldo, sino las protagonistas, pues antes de que las damas suban al ring, lo harán los hombres con el duelo entre el regiomontano Oziel ‘Ruso’ Santoyo (11-1-1, 8 KO’s) y el sinaloense invicto Manuel ‘Meño’ Gallegos (17-0-0, 15 KO’s) pactada en 71.500 kilogramos, a 8 capítulos; además, pelearán el tabasqueño Alexis ‘Peje’ Bastar (16-1-1, 7 KO’s) ante el guerrerense Israel 'Panchito' Gasparillo (10-1).

La función se transmitirá por el Canal 5 de Televisa, así como por la plataforma del Canal ‘Total Knockout WBC’, el Facebook Live, de ‘Cancun Boxing’, ‘World Boxing Council’, ‘Supreme Boxing’ o la estación de radio local QFM 104.3.

Por: Katya López