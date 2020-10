Atleta olímpico mexicano es acusado de violencia de género

El deportista queretano José Andrés Vargas Rueda es el único hombre clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para competir en el torneo de lucha grecorromana; sin embargo, este martes fue denunciado por presuntamente cometer violencia de género contra su pareja sentimental.

Vargas, Premio Estatal del Deporte 2020, conoció por medio del deporte a la mujer con la que después tuvo una relación sentimental, y quien finalmente lo denunció al recibir golpes en el cuerpo y en el rostro, y además, por protección a su integridad solicita anonimato.

Vargas Rueda, cinco veces Campeón de la hoy extinta Olimpiada Nacional, ganó plata en la división de 77 kg. estilo grecorromano en el Torneo Preolímpico Panamericano de Ottawa, Canadá, medalla con la que además consumó la plaza para nuestro país hacia los Juegos Olímpicos; fue el último hombre mexicano que consumó una cuota mexicana, la número 44 hacia Tokio 2020, días antes de que iniciara el confinamiento mundial causado por la pandemia de coronavirus.

Según Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, el boleto no es para Vargas Rueda, pues la cuota no es nominal, sino numérica.

“Necesitamos saber exactamente qué es lo que sucedió. Por el momento no tengo más información, más que decir que él ganó la plaza para México. No está definida la plaza para él, no es un atleta que tenga garantizado ir. Ganó la plaza para el país, pero no se ha determinado quien la va a ocupar; independientemente de ello todo atleta olímpico debe resguardar una vida ejemplar dentro y fuera de competencia, pero necesitamos saber la información”, externó Padilla Becerra.

A principios de septiembre pasado, Vargas se reunió con el empresario y regidor Juan Carlos Briz, y con el presidente municipal Luis Nava. Antes de que iniciara la pandemia, el competidor se alistaba en las instalaciones de la Unidad Deportiva Parque Querétaro 2000 y poco a poco ha realizado entrenamientos desde su hogar.

Por: Katya López