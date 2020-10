Julio César ‘Rey’ Martínez logró la segunda defensa del título mosca del CMB

Julio César ‘Rey’ Martínez logró la segunda defensa del título mosca del Consejo Mundial de Boxeo y lo logró con un discreto pero efectivo amuleto: sobre su ceja trazó una ‘x’, un sello que su pequeño hijo César Franco de 4 años de edad le pidió marcar.

“A mi hijo le gusta mucho el tache y me dijo “papá hay que hacernos el tache” y me lo hice porque mi hijo decía que quería el “tache huarache”, así lo traigo conmigo, así me acuerdo de él”, comentó el capitalino quien este viernes levantó el puño tras una victoria contundente sobre Moisés ‘Taz’ Calleros, (33-10-1), a quien derrotó por TKO con 0:16 segundos en el reloj del segundo round.

Esta es la primera pelea de título mundial que se realiza en México, en medio de la contingencia del coronavirus y estuvo a punto de caerse esta pelea, pues tenía como retador a Maximino Flores, quien se contagio de esta pandemia y por ello el ‘Taz’ llegó como retador emergente.

“Lo que quiero yo es unificar, quiero todos los títulos, quería unificar con Maximino Flores, pero dio positivo y ahora vemos con mi promotor Eddy Reynoso (entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez) que el 19 de diciembre haga otra pelea”, explicó Martínez tras un triunfo en que lució combinaciones con un potente uper de izquierda, en una velada a puerta cerrada en TvAzteca.

El ‘Rey’ hizo un campamento de preparación en Temoaya, Estado de México, donde xon la ayuda de un temazcal llegó 500gr. por debajo de las 115 libras requeridas.

“Llegué medio kilo abajo del peso de lo que era pactado y el otro se pasó pero aún así yo ya quería pelear porque hice una preparación no al 100 sino al mil por ciento, todo para mis dos hijos, César y Miranda Zoe y mi esposa Diana; para mis padres y mi familia que estaré con ellos esta semana y regresaremos a hacer una concentración para estar listos el 19 de diciembre en la misma pelea que Saúl (Canelo Álvarez)”, compartió el púgil quien planea hacer su tercer pleito de este accidentado 2020 en la misma velada que ‘Canelo’.

Por: Katya López