Preocupa futuro del deporte mexicano a la ciclista Jessica Salazar

Una avalancha de infortunios se atravesó en el exitoso camino que trazaba la ciclista jalisciense Jessica Salazar. De ganar 10 títulos en Campeonatos Panamericanos de Ciclismo de Pista, oro en Juegos Centrocaribeños de Barranquilla 2018, el cetro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, alcanzar medalla de plata y las finales en los Campeonatos Mundiales en velódromo, los resultados la perfilaban hacia el Top5 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero una serie de infortunios ennegrecen su camino.

“No había puesto todo en conjunto. ¡Han sido problemas tan grandes! Primero paso a paso: pandemia y todos tuvimos que encerrarnos, entrenar en casa, luego la cancelación de los Juegos, ahora la eliminación del fideicomiso Fodepar...la estamos pasando bastante mal, no se cómo se podrá hacer prosperar al deporte mexicano, con todo el impulso que llevábamos es de los mejores ciclos olímpicos que hemos tenido”, expreso Salazar Valles.

La pedalista regresó a trabajar al velódromo del Code Jalisco bajo las instrucciones de Iván Ruiz, para que, en compañía de la sinaloense Daniela Gaxiola, busquen la final olímpica en Tokio 2020, que se contenderá en el verano del siguiente año.

“Estoy inquieta por lo que podrá suceder con nosotros, saber que habrá apoyo y cuánto, si recortan el presupuesto, va a ser más difícil porque de por sí apenas nos apoyaban con “cinco pesos” a ver ahora cuánto podemos esperar y no digo que estuviera mal el apoyo, pero ahora nosotros mismos debemos de empezar a buscar recursos por nuestra cuenta porque no hay certeza de cuando se va a reponer este tema, es momento de alzar la voz per también buscar con nuestras propias uñas, aunque mi estado ha respondió bastante bien, son un pilar grande tanto Jalisco como Code Jalisco, pero perder el Fodepar es un golpe grande, hay que buscar patrocinadores, o con la Federacióno nosotros mismos para salir adelante de esta difícil situación”, consideró la competidora de 25 años de edad.

Poseedora de récords

En un año de poca actividad a causa de la pandemia, Jessica ha sido postulada para contender por el Premio Nacional de Deportes, pues además de los resultados históricos en la velocidad por equipos (al lado de Gaxiola Gonzalez y Yuli Verdugo), es aún poseedora del récord mundial de los 500m contrarreloj (32.268, Aguascalientes, Mex. 2018), prueba no olímpica en la que además ganó plata en los Campeonatos Mundiales de Berlín, Alemania, en marzo pasado; a causa de la pandemia, éste fue el único podio del orbe que ha conseguido nuestro país en esta accidentada campaña.

“Que mejor que ser nombrada para contender por el Premio Nacional. Tengo esperanza de ganarlo, lamentablemente no se pudo lograr como todos hubiéramos querido, compitiendo en Tokio 2020, pero las cosas son así todos las vivimos de igual manera”, agregó.

Code Jalisco fue la primera entidad del país que reabrió instalaciones deportivas, solo para sus preseleccionados olímpicos, a quienes practican continuamente pruebas PCR, por lo que hoy espera reiniciar la temporada en el Campeonato Nacional de Pista en Toluca del 11 al 14 de noviembre y luego hacer eventos internacionales.

“Tengo esperanzas de que podamos competir en Europa al menos a finales de año buscar los eventos que nosotros tenemos planificados desde abril”, dijo Salazar.

Por Katya López Cedillo