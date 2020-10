'Este sí va a ser el bueno'; asegura JC Chávez en FOTO junto a su nieto

View this post on Instagram

u201cEste si va a ser el buenou201d ud83dudde3ud83eudd4a @jcchavez115 presumiu00f3 a su nieto Julio Cu00e9sar y de paso le mandu00f3 un recado a su hijo ud83dude31ud83dudd25 #juliocesarchavez #jcchavez #boxeo #boxeomexicano #cmb